Sarri alla stampa: “Abbiamo concesso poco, ci è mancato solo un pizzico di cattiveria per chiuderla prima”

Maurizio Sarri, tecnico del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa al termine di Napoli-Spal. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate dall’inviato al San Paolo di Napolisoccer.Net, Natale Giusti: “Penso che a Cagliari sarà una partita difficile. Noi dobbiamo pensare solo alla prossima partita. Manca un numero elevato di gare alla fine e non si può guardare oltre. E’ inutile guardare così lontano. Bisogna concentrarsi solo su Cagliari. Prima dovrebbero pensare di fare una gara tosta a Lipsia e vedere se ci sono ancora margini di qualificazione.

Fin dai primi minuti loro hanno dato molti spazi a Mertens ed ha giocato lontano dalla porta ma si è procurato buone azioni comunque. Allegri? L’ossessione è un sentimento illogico che nel lungo periodo può portare effetti negativi ma nel breve periodo può avere anche effetti positivi.

I giocatori sono entrati in campo determinati perchè la gara di giovedì non è andata a genio neanche a loro. Abbiamo concesso poco, ottimo palleggio da un punto di vista tecnico ma ci è mancato un pizzico di cattiveria per chiudere la partita e non chiuderla ci ha creato qualche patema d’animo nel finale.

Milik lo convocherò quando lui mi darà la disponibilità a scendere in campo. Altrimenti sarebbe un turista e io non lo voglio. Io ho lasciato la porta a aperta a Milik ma mi dovrà dire lui quando convocarlo. Lo sto vedendo abbastanza bene in questo momento ma gli mancano gli allenamenti e le partite. La sensazione è che rispetto all’infortunio dello scorso anno ne stia uscendo meglio.

Non l’abbiamo chiusa perchè a un certo punto la supremazia era talmente palese che ci ha tolto il senso del pericolo. E siamo diventati leziosi nel secondo tempo. La gara di giovedì sarà dura, i cambiamenti in Europa League li fanno tutti ma credo sia anche giusto aprire la porta a qualcuno di questi ragazzi che ci stanno dando una mano anche in campionato giocando 15-20 minuti per volta.