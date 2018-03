Semplici alla stampa: “Partenza timorosa da parte nostra. Abbiamo preparato una gara difensiva”

Leonardo Semplici, tecnico della Spal, è intervenuto in conferenza stampa al termine di Napoli-Spal. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate dall’inviato al San Paolo di Napolisoccer.Net, Natale Giusti: “Una partenza timorosa da parte nostra. Loro sono stati bravi perché hanno una forza di qualità importante e l’hanno dimostrata sempre non solo contro di noi. Abbiamo cercato di limitare i loro attaccanti. nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, volevamo sfruttare qualche palla inattiva. Volevamo riuscire a centrare il pari ma non era facile su questo campo. Alla fine ho provato anche a mettere i due attaccanti per provare ad avere più uomini in fase offensiva ma non ci siamo riusciti. Meret è molto bravo, ha risolto i suoi problemi fisici ed è un prospetto da nazionale.

In questo momento soprattutto contro le grandi squadre bisognava limitare la loro forza e con un centrocampista in più qualche volta ci siamo riusciti meglio, altre volte meno. Kurtic da trequartista ha già giocato anche con l’Atalanta. Forse perdiamo un pò in fase di attacco. Ma in questo momento occorre migliorare la fase difensiva.

Sapevamo quale era il nostro cammino. Spero che anche gli altri quando giocheranno contro le grandi, perderanno qualche punto. Contro le nostre dirette concorrenti dovremo fare qualcosa in più sicuramente.

Noi contro il Napoli abbiamo preparato una gara difensiva. Altre squadre più forti di noi hanno subito il palleggio del Napoli. E poi dovevamo sperare in qualche ripartenza. Ci è mancata un pò di intraprendenza che ci ha impedito un risultato diverso. Io sono convinto dei mezzi dei miei ragazzi. Abbiamo affrontato queste partite dure ma ne siamo sempre usciti a testa alta”.