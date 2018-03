La Spal dopo la Lazio: il Napoli cerca la doppia vittoria interna in una settimana

Lazio e Spal al San Paolo, con l’intermezzo del Lipsia in Europa League: tre partite allo stadio San Paolo di Fuorigrotta nell’arco di nove giorni. C’è un obiettivo che il Napoli può raggiungere oggi e si tratta della doppia vittoria interna in una doppietta casalinga che manca più o meno da un anno. Dopo il 4-1 alla Lazio contro la Spal, gli azzurri cercano un bis di fila interno in Serie A che manca da gennaio 2017 con il 2-1 alla Sampdoria ed il 3-1 al Pescara. In questo torneo, invece, nell’ultima doppietta casalinga del Napoli, sconfitta per 0-1 contro la Juventus il peimo dicembre 2017 e 0-0 con la Fiorentina il giorno 10 dicembre nella successiva gara interna degli azzurri di Maurizio Sarri.