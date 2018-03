Campionato Primavera: Napoli si impone per 2-1 sulla Lazio

Una doppietta di Palmieri ha steso la Lazio.

Lazio abbattuta per 2-1, grazie ad una doppietta di Ciro Palmieri. L’attaccante azzurro dopo la rete su punizione contro il Milan non si vuole più fermare e contro la Lazio ha siglato una straordinaria doppietta.

Un primo tempo molto scoppiettante in cui la Lazio ha rischiato di passare subito in vantaggio ma solo la provvidenzale chiusura di Schiavi ha evitato che ciò accadesse. Dopo pochi minuti, è stato il Napoli a passare in vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Manzi ha prolungato una palla ed in sforbiciata Ciro Palmieri ha siglato la rete dell’1-0. Dopo quel gol, l’attaccante azzurro si è sentito galvanizzato ed con una giocata degna di nota (sombrero al difensore avversario e tiro di controbalzo) ha sfiorato la rete del 2-0. La Lazio è andata nel pallone, ha lasciato campo al Napoli e la squadra azzurra ne ha approfittato; infatti al minuto 10 Palmieri ha siglato la sua personale doppietta e portato il Napoli in vantaggio di due reti. Per la punta azzurra è la terza rete in 2 partite. minuti dopo la Lazio ha trovato la rete del pari: sugli sviluppi di un angolo il classe ’94 Rozzi ha approfittato della sua fisicità per staccare indisturbato nell’area di rigore il portiere azzurro Schaeper, che avrebbe potuto fare di più. A quel punto la Lazio ha attaccato, ha lasciato delle enormi praterie a centrocampo, nelle quali il Napoli si è infilato ma né Zerbin né Mezzoni sono riusciti a mettere a segno la rete del 3-1. Tuttavia dal canto suo la Lazio ha provato a creare numerosi percoli al Napoli con Rozzi, che grazie alla sua fisicità ha messo spesso in difficoltà i due centrali azzurri (per l’occasione Manzo e Schiavi). Sugli sviluppi di un tiro cross di Djassi, Rozzi si è trovato lanciato in porta ma solo una provvidenziale di Schaeper ha evitato che l’attaccante della Lazio pareggiasse. Per provare ad arginare il centravanti della Lazio, Beoni ha spostato Zanoli da destra al centro, mentre Schiavi ha fatto il percorso inverso. Al 41′ attimi di apprensione quando Gianluca Gaetano è rimasto a terra a causa di un brutto colpo ma per fortuna per il talento azzurro non ci sono conseguenze. Al duplice fischio di fine primo tempo il risultato era fermo sul 2-1.

Anche nel secondo tempo, la Lazio ha continuato ad attaccare, mentre il Napoli ha atteso con Manzi ed Otranto si sono beccati subito un giallo a testa. Al 55′ gli azzurrini hanno segnato la rete del 3-1 ma è stata annullata; causa la posizione di fuorigioco di Zerbin (autore del gol). Il turbillon delle sostituzione ha abbassato il ritmo, il tecnico dei bianco-celesti ha cercato di pescare il jolly dalla panchina, mentre Beoni ha cercato di serrare i ranghi ma ha dovuto rinunciare a Mezzoni a causa di un infortunio ed al suo posto è entrato Vecchione. Nel finale di gara la Lazio ha cercato la rete del pari ma saputo soffrire ed ha saputo portare la vittoria a casa.

Al triplice fischio, il Napoli ha vinto per 2-1 sulla lazio.