Erceg, ag. Milic: “Aspettiamo la prossima settimana e vediamo”

Tomislav Erceg, agente di Milic, probabile acquisto del Napoli sul mercato degli svincolati, ha rilasciato delle brevi dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli sul possibile approdo alla corte di Maurizio Sarri da parte del suo assistito, lo scorso anno alla Fiorentina. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net. “Il Napoli? Non fatemi dire nulla, mi chiamano in tanti ma preferisco non parlarne. Da dieci giorni l’attenzione mediatica è cresciuta molto. Aspettiamo la prossima settimana e vediamo cosa potrà accadere. Per ora, non posso dire niente”.