Caserta alla stampa: “Per la Juve Stabia saranno tutte finali a partire dal Bisceglie”

Caserta, tecnico della Juve Stabia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juve Stabia-Bisceglie: tutte le sue dichiarazioni

Fabio Caserta, tecnico della Juve Stabia, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia di Juve Stabia-Bisceglie in programma domani pomeriggio al “Menti” alle 16:30. Le sua dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate dall’inviato di Napolisoccer.Net, in sala stampa al “Menti”, Natale Giusti: “La gara di Bisceglie fu una gara brutta per la Juve Stabia all’andata. Non dobbiamo pensare a quella gara ma a quella di domani contro una squadra molto forte fisicamente. Hanno cambiato allenatore da dieci giorni e ci sarà la voglia da parte loro di vincere e mettersi in evidenza. Noi dobbiamo stare concentrati e non abbassare la guardia, veniamo da una bella vittoria ma la vittoria in casa per noi è fondamentale.

A Fondi è stata un’ottima prova da parte della squadra dopo un primo tempo non giocato bene da un punto di vista dell’approccio. E’ stata una vittoria non solo di Simeri ma di tutto il gruppo. I nuovi arrivati ci daranno una mano. Melara per noi è importantissimo ma erano 6 mesi che non giocava e gli manca il ritmo partita anche se sta bene. Ma il ritmo gara è importante e lui non ce l’ha ancora. A lui manca il ritmo gara e non so se sarà dal primo minuto in campo o subentrerà a gara in corso. A Fondi ottima prova caratteriale della squadra soprattutto nel secondo tempo.

Ho visto la gara che il Bisceglie ha fatto contro il Lecce. Hanno giocato alla pari e significa che sono molto forti a livello fisico. Non dobbiamo concedere calci piazzati anche stupidi perchè loro li sfruttano bene. Dobbiamo essere concentrati, non sarà facile ma giochiamo in casa ed è fondamentale ottenere i 3 punti.

Non mi aspettavo l’esonero di Zavettieri. Da quello che leggo, loro avevano come obiettivo una salvezza tranquilla e la stavano raggiungendo. Dispiace perchè nel periodo in cui sono stato con mister Ciullo e Zavettieri sono stato molto bene. Ebbero anche la sfortuna di avere molti infortunati. E’ stato anche il periodo in cui ho iniziato a imparare a fare l’allenatore.

Faccio l’invito ai tifosi di venire numerosi domani perchè la squadra ha bisogno del loro calore e del loro tifo. La ricetta giusta per fare un campionato importante è la perfetta coesione tra tifosi, squadra e società. Ora saranno tutte finali da qui alla fine a partire dlla gara col Bisceglie di domani per la Juve Stabia. Il nostro futuro dipende da noi. Se riusciamo ad essere più cattivi ce la faremo ad arrivare fino in fondo e ad ottenere la migliore posizione possibile.

Dobbiamo vincere per fare un regalo a noi stessi, ai tifosi e al presidente. A volte quando parlo con Manniello mi sembra di parlare più con un tifoso che con il presidente dello Stabia. M auguro che Castellammare risponda presente anche per quello che il presidente vuole fare a livello politico.

Qualche acciacco ce l’abbiamo anche dopo la partita di allenamento di giovedì con l’Ercolanese ma non penso che sia niente di grave. Speriamo di avere tutti a disposizione sia oggi che domani. E che tutti diano il loro contributo, sia chi giocherà dal primo minuto che chi subentrerà nel corso della gara stessa”.