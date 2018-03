Vicari: “Siamo carichi e convinti. Non possiamo abbatterci ora”

Le parole del difensore della SPAL Vicari alla vigilia della partita di campionato contro il Napoli al San Paolo.

Il difensore della SPAL Francesco Vicari è stato intervistato su Radio Deejay a poche ore dalla sfida del San Paolo contro il Napoli, che si terrà domani alle 15. Queste le sue parole sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“Domani per noi sarà una sfida difficilissima, però come al solito affrontiamo le gare nel migliore dei modi. È difficile, ma siamo carichi perché la situazione non ci permette di stare tranquilli. Andremo a Napoli per fare la nostra partita.

Siamo una squadra abbastanza umile, concentrata sull’obiettivo stagionale. Sapevamo di dover soffrire fino all’ultimo, ma siamo convinti delle nostre possibilità. Siamo carichi, soprattutto ora non possiamo abbatterci. Il Campionato di Serie A è diverso rispetto alle altre categorie, non ci si può rilassare un secondo.

Serve sempre concentrazione, vieni punito appena ti distrai un attimo. Ci sono attaccanti davvero forti, tipo Mertens nella sfida domani. È rapido e veloce, è un problema. Cutrone? Ero squalificato col Milan, però mi ha dato l’impressione di essere un attaccante davvero forte”.