Probabili formazioni di Benevento-Crotone: sanniti obbligati a vincere

Partita decisiva per il Benevento. De Zerbi lancia Sagna e Coda. Confermati Brignola e Guilherme. Zenga schiera Ricci e Nalini ai lati di Trotta.

Benevento e Crotone si affrontano in un incontro valevole per la 25a giornata di Serie A. I sanniti sono reduci dalla sconfitta contro la Roma, passivo finale pesante in termini di punteggio ma la squadra di De Zerbi ha giocato un gran primo tempo, passando addirittura in vantaggio. I sanniti sono fermi a 7 punti in classifica ed hanno quasi l’obbligo di ottenere i tre punti per poter sperare nel sogno salvezza. I calabresi sono in un buon momento di forma. Zenga ha dato vigore al Crotone e trovato nuovi equilibri tattici, è stato importante in quest’ottica l’inserimento di Ricci. Il Crotone è a 21 punti, quattro in più della terzultima.

Benevento

De Zerbi è pronto a lanciare Sagna dal primo minuto. Il difensore può dare grande esperienza al reparto arretrato anche se la sua condizione non sarà ottimale. Possibile 4-3-3 con Guilherme e Brignola ai lati di Coda nel reparto avanzato. Sandro, Memushaj e Djuricic comporranno la linea mediana.

Crotone

Zenga proporrà ancora una volta Faraoni nella posizione di terzino destro. Probabile schieramento a specchio rispetto al Benevento, 4-3-3 che prevede Nalini e Ricci sulle fasce del reparto avanzato pronti a trasformare il modulo in un 4-5-1 in fase difensiva. Trotta sarà il terminale offensivo.

Benevento (4-3-3): Puggioni; Sagna, Djimsiti, Costa, Letizia; Memushaj, Sandro, Djuricic; Brignola, Coda, Guilherme. All. De Zerbi

Crotone (4-3-3): Cordaz; Faraoni, Ceccherini, Capuano, Martella; Barberis, Mandragora, Benali; Ricci, Trotta, Nalini. All. Zenga