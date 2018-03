Situazione rinnovi: quasi chiusi quelli di Allan e Chiriches, si aspetta per Jorginho

Allan e Chiriches ormai prossimi al rinnovo. Per Jorginho si attendono la fine della stagione e le possibili offerte di club inglesi.

Vengono considerate – a torto – operazioni di mercato “minori”, i rinnovi dei calciatori, ma il Napoli ha dimostrato nell’ultimo anno che la costruzione di una squadra capace di lottare per lo Scudetto passa anche da questi. Ieri sera, nel corso della trasmissione Calcio&Mercato, il giornalista Rai Ciro Venerato ha fatto il punto della situazione sulle trattative che Giuntoli sta portando avanti con i procuratori dei giocatori azzurri per blindare i calciatori che formano l’asse portante della squadra.

Sul tavolo, in questo momento, ci sono i rinnovi di Allan, Chiriches e Jorginho. Per i primi due la firma dovrebbe ormai essere una formalità: gli accordi sono stati raggiunti con entrambi. Per il centrocampista brasiliano dovrebbe arrivare un ritocco da 1.8 a 2.2 milioni di Euro e un prolungamento fino al 2023, mentre per il difensore capitano della Romania l’aumento porterebbe il contratto a 1.2 milioni di Euro annui fino al 2022. Per entrambi sono cifre che non comprendono eventuali bonus prestazionali.

Discorso diverso, invece, per Jorginho: come riferito anche dal suo procuratore Joao Santos nel corso di questa settimana, per il centrocampista si attenderà il termine della stagione. Sia il Napoli sia l’entourage del giocatore stanno valutando le alternative e prendendo tempo: sull’italo-brasiliano si rincorrono voci di interessamenti di club inglesi, e la società azzurra si starebbe tutelando prendendo informazioni su Torreira della Samp. I risultati finali della stagione azzurra potrebbero influire sia nella direzione del rinnovo sia su quella, meno auspicata da tifosi e dall’area tecnica partenopea, di una partenza del centrocampista.