Schillaci: “Napoli e Juve sono le più forti. Energie, esperienza e infortuni saranno decisivi”

Le parole di Totò Schillaci sulla corsa scudetto che vede impegnate Napoli e Juventus.

Totò Schillaci ha rilasciato un’intervista pubblicata dall’edizione odierna de Il Mattino nella quale ha analizzato la corsa scudetto alla luce degli impegni europei di Napoli e Juventus, senza tralasciare gli altri fattori che potrebbero incidere sulla lotta tra le due squadre. Di seguito una sintesi dell’intervista elaborata dalla redazione di NapoliSoccer.NET che inizia con le considerazioni sulla partita di giovedì contro il Lipsia

“Si è visto chiaramente contro il Lipsia che la concentrazione del Napoli è sullo scudetto. Uscire dall’Europa League può essere un vantaggio perché si eviterebbe un ulteriore dispendio di energie per lo stress di altre partite e i viaggi“.

Stress in più che può avere la Juve, impegnata in Champions in un duro match di ritorno con il Tottenham?

“Se la Juve va avanti in Champions può essere un vantaggio in più per il Napoli perché, anche se i bianconeri hanno una rosa attrezzata, proseguire su tre fronti non è mai semplice. E poi uscendo con il Tottenham il primo obiettivo diventerebbe il campionato e l’attenzione sarebbe maggiore“.

Lotta scudetto: perché Napoli o perché Juve?

“Sono le due squadre più forti: la Juve ha ripreso a correre, il Napoli sta facendo benissimo, il suo gioco è spettacolare e i meriti principali vanno ad un grande allenatore come Sarri. La rosa bianconera è più competitiva e Allegri può sfruttare maggiormente i panchinari. Il Napoli avrà il vantaggio di poter concentrare tutte le proprie forze sulla lotta scudetto“.

Quali fattori possono influire sulla corsa?

“Sono diversi, a cominciare dagli infortuni che possono condizionare la fase finale della stagione. E poi conta moltissimo l’esperienza. La Juve storicamente è abituata a lottare per lo scudetto e sta facendo un percorso normale che fa parte del suo Dna, è nelle sue corde. Il Napoli invece sta facendo un qualcosa di straordinario e finora ha superato numerose prove meritando di occupare la testa della classifica. Un duello appassionante che si deciderà probabilmente all’ultima partita“.

Domani la Juve ha il derby, il Napoli ospita la Spal: può essere un turno favorevole agli azzurri?

“Il derby è una partita sempre aperta a tutti i risultati e ha un fascino particolare: per il Torino è la partita dell’anno, i tifosi la sentono tantissimo e la Juve troverà un clima caldo. Sulla carta l’impegno è più duro per i bianconeri ma è chiaro che il Napoli non potrà deconcentrarsi contro la Spal. Per gli azzurri potrebbe essere l’occasione giusta per allungare“.

Higuain-Mertens: chi potrà incidere di più?

“Allargherei il discorso agli attacchi. Allegri ha più soluzioni offensive con Mandzukic e in attesa del rientro di Dybala. Sarri è stato bravissimo ad ottenere il massimo da Callejon, Mertens e Insigne che hanno caratteristiche diverse, rientrano e aiutano la squadra. La grande intuizione dell’allenatore azzurro è stata quella di spostare il belga centravanti, su questo non ci sono dubbi. Il Napoli gioca a memoria, una squadra bellissima da vedere e che sta mostrando anche continuità“.