Probabili formazioni Napoli-SPAL: Sarri ritrova Albiol, Semplici lotta per la sua panchina

Probabili formazioni di Napoli-SPAL: azzurri nuovamente in formazione tipo, Semplici cerca una prestazione salva-panchina.

Nelle probabili formazioni di Napoli-SPAL, le indicazioni pre-gara sembrano condurre le due squadre e i loro tecnici allo schieramento della miglior formazione possibile al netto di squalifiche e infortuni. Sarri ha già chiesto una prova di carattere ai suoi dopo la brutta figura in Europa League contro il Lipsia, mentre Semplici vive un momento difficile, sull’orlo dell’esonero dopo le cattive prestazioni contro Cagliari, Udinese e Milan. Difficile strappare al San Paolo un risultato positivo ma servirà una SPAL orgogliosa e battagliera per salvare la panchina.

Napoli

Sarri dovrebbe ritrovare Albiol al centro della difesa, e il turnover scientifico basato sul minutaggio contro il Lipsia dovrebbe consentire di schierare la formazione notoriamente titolare senza difficoltà. Tornano quindi Mario Rui e Hysaj sugli esterni difensivi con Jorginho, Allan e Hamsik a centrocampo. Tridente sicurissimo della maglia dal 1′ minuto: Callejon, Mertens e Insigne sono intoccabili anche per la mancanza di alternative di livello.

Nessun dubbio, quindi, sulla formazione che scenderà in campo domani al San Paolo. Curiosità per capire se Milik potrà già essere convocato.

SPAL

Difficilmente Semplici riuscirà a strappare punti-salvezza al San Paolo ma la sua squadra dovrà offrire una prestazione degna della Serie A per 90 minuti dopo le “mezze partite” disputate contro Udinese, Cagliari e Milan. A Fuorigrotta si rivedrà il 3-5-1-1 che mise in difficoltà il Napoli all’andata ma gli interpreti saranno in gran numero diversi, sia per il mercato svolto in gennaio dalla società che per i recuperi di alcuni giocatori fermi, come il portiere Meret. Conferme, invece, per l’asse centrale costituito da Vicari, Viviani e Antenucci – il centrocampista autore del goal del provvisorio 1-2 dell’andata. Si rivede a Napoli Alberto Grassi, ma con la maglia della SPAL.

Napoli-SPAL, Stadio San Paolo, Domenica 18 Febbraio ore 15

Probabili Formazioni

Napoli (4-3-3): Reina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Allan, Jorginho, Hamsik; Callejon, Mertens, Insigne. All. Sarri.

SPAL (3-5-1-1): Meret; Salamon, Vicari, Felipe; Lazzari, Grassi, Viviani, E. Luiz. F. Costa; Kurtic; Antenucci. All. Semplici

Arbitri: Gavillucci, Marrazzo-Bottegoni, IV: Abbattista, VAR: Mariani, AVAR: Longo