La Sfida di Napoli-SPAL: Allan contro Alberto Grassi

Chi tra Allan e Grassi porterà la propria squadra alla vittoria?

Grassi contro Allan, sarà questa la nostra “Sfida” di Napoli-SPAL, partita valida per la venticinquesima giornata del Campionato Italiano Serie A TIM 2017-18. La squadra azzurra vuole vincere per continuare ad alimentare il sogno scudetto, mentre la SPAL è in cerca di riscatto dopo le 4 reti subite contro il Milan, ma è soprattutto alla ricerca di importanti punti salvezza. Per quello che concerne la rubrica “La Sfida”, abbiamo deciso di confrontare Grassi e Allan.

Alberto Grassi è un calciatore classe ’95 cresciuto nel vivaio dell’Atalanta e passato nel gennaio 2016 al Napoli a titolo definitivo. Nella squadra azzurra, a causa di un brutto infortunio, non ha mai trovato la giusta continuità di gioco e per questo motivo nelle ultime due stagioni è stato girato in prestito prima all’Atalanta e poi alla SPAL, dove sta trovando una discreta continuità di gioco. È un centrocampista centrale, che può giocare sia come mezzala che come regista. Nella SPAL ha ricoperto entrambi i ruoli, ma quando fa il regista il gioco della squadra di Ferrara passa in maniera egregia attraverso i suoi piedi, grazie alla sua buona visione di gioco. Di piede destro naturale, ha comunque quasi sempre svolto il ruolo di mezzala di contenimento in un centrocampo a 3, adattandosi abbastanza facilmente anche come mediano davanti la difesa. Ha buone qualità, ottima visione di gioco, buon dinamismo e una discreta facilità di corsa che lo porta ad avere un’innata bravura nel recuperare palloni in mezzo al campo. Può mettere in difficoltà la squadra azzurra anche attraverso gli inserimenti senza palla e arrivare facilmente alla conclusione. Partito un po’ in sordina, Grassi è riuscito partita dopo partita a guadagnarsi un posto da titolare negli 11 di Mister Semplici. Grassi è un calciatore talentuoso con ampi margini di miglioramento, per la gioia del Napoli, che ne detiene la proprietà del cartellino.

Allan Marques Loureiro è un centrocampista centrale, che nel modulo di Sarri gioca come mezzala di destra. Dedito per caratteristiche più alla fase passiva che a quella attiva, non disdegna comunque la fase offensiva, andando spesso alla conclusione. Veste la maglia azzurra già da tre stagioni ed è uno dei perni della squadra partenopea. Grazie alla sua aggressività è capace di alzare il livello del primo pressing, e diventa importante soprattutto per la sua qualità nell’uno contro uno difensivo. Corre in lungo ed in largo, sacrificandosi per il bene della squadra e sradicando in maniera (quasi) sempre corretta il pallone dai piedi dell’avversario. Allan non è solo un mastino dedito alla fase difensiva ma nella fase d’attacco è bravo a portare palla in avanti, distribuendo il gioco in maniera lineare. Tutto questo comunque con forza, esplosività e un controllo sufficienti a rompere le linee avversarie in conduzione, e a trovare soluzioni individuali anche nello stretto. Nonostante sia tra i meno tecnici, ha già segnato 3 reti eguagliando il suo record di marcature in una sola stagione.

La sfida tra Allan e Grassi sulla carta ha avuto inizio, vedremo chi riuscirà tra i due a trascinare la propria squadra alla vittoria!