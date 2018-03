Massimiliano Esposito affronta in esclusiva per NapoliSoccer.NET i temi della settimana del Napoli.

ESCLUSIVA NAPOLISOCCER.NET – Massimiliano Esposito. ex calciatore del Napoli, ci ha rilasciato un’intervista in esclusiva in cui ha parlato del momento di forma della squadra azzurra dopo la brutta sconfitta in Europa League contro il Lipsia. Con l‘ex giocatore, tra le altre anche di Lazio e Chievo Verona, abbiamo anche parlato della gara contro la SPAL, della sua esperienza nel mondo del Beach Soccer e dei suoi attuali progetti. Di seguito l’intervista completa.

Qual è l’impressione che le ha fatto il Napoli contro il Lipsia?

“Ho visto un Napoli irriconoscibile, troppi errori nei passaggi e soprattutto troppa superficialità. In alcune circostanze si vedeva che i giocatori che giocano poco erano demotivati, e altri invece erano un po’ troppo superficiali. La testa di molti calciatori era altrove – continua Esposito a NapoliSoccer. NET – e per questo motivo non abbiamo avuto modo di apprezzare il solito Napoli”.

Quante energie fisiche e mentali potrebbe togliere al Napoli, la gara che ha giocato giovedì?

“Porta via tante energie psico-fisiche ma sono le stesse che vengono portate via dalla Champions o da qualsiasi altra gara ufficiale. Giocare ripetutamente su più fronti – afferma Esposito a NapoliSoccer.NET – non è facile e per farlo bisogna avere una rosa ampia. Se hai la coperta corta, come nel caso del Napoli, devi lasciare qualcosa per strada“.

Napoli-Spal, che gara dobbiamo aspettarci?

“Domani mi aspetto di vedere la solita partita del Napoli, in cui cercherà di fare la gara e cercare di mantenere il primato. Con la sconfitta in Europa League, anche questa competizione – dice Esposito a NapoliSoccer.NET – è stata accorciata e l’unico obiettivo stagionale resta il campionato“.

Il Napoli ha palesato un po’ di difficoltà nelle gare casalinghe ed in campionato spesso ha subito gol nei minuti iniziali della gara prima di iniziare a giocare da Napoli. Come mai questa cosa?

“Il Napoli ha sempre imposto il proprio gioco ed in una gara ci sono tanti alti e bassi, con delle strategia da mettere in atto. Non escludo – spiega Esposito a NapoliSoccer. NET – che in alcune gare la strategia fosse quella di partire in maniera blanda per poi alzare i ritmi successivamente. Non importa se questo coincidesse con un gol subito oppure no, il Napoli è una squadra che ha sempre disputato il suo calcio e grazie a questo sta mantenendo la sua posizione di classifica“.

Ci parla della sua esperienza nel mondo del Beach Soccer?

“È stata una parentesi che mi ha dato tanto sotto il profilo gestionale. Ho fatto l’allenatore della nazionale e lì la gestione conta tanto, l’allenatore lo puoi fare fino ad un certo punto ma poi conta gestire lo staff ed i giocatori che hai a disposizione. Ho avuto la fortuna di fare qualche mondiale sia da allenatore che da giocatore. Da allenatore – ricorda Esposito a NapoliSoccer. NET – mi sono tolto la soddisfazione di vincere la medaglia d’argento agli Europei di Baku. È stata una parentesi che non ha nulla a che vedere con il mio futuro“.

Cosa sta facendo attualmente Massimiliano Esposito?

“Attualmente sto lavorando con i giovani e sono responsabile di un settore giovanile, al cui interno ci sono diversi allenatori ex professionisti, con cui cerchiamo di far crescere la società ed i giovani, sia a livello singolo che di gruppo. Ho anche il patentino per fare l’allenatore – conclude Esposito a NapoliSoccer.NET – perciò se dovesse arrivare la chiamata di un club per allenare la prima squadra la prenderei in considerazione”.