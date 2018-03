Alex Sandro: “Non capisco il Napoli. Noi puntiamo a vincere tutto”

Il difensore della Juventus, Alex Sandro, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla brutta sconfitta degli azzurri di ieri sera in Europa League contro il Lipsia nella gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Ecco quanto raccolto e sintetizzato da Napolisoccer.Net: “Non so cosa passi nella testa dei giocatori del Napoli, per quanto ci riguarda alla Juventus abbiamo intenzione di vincere Scudetto, Champions League e Coppa Italia. Siamo contenti del ritorno in campo di Dybala, con lui aumenta la nostra qualità. Non amo leggere i giornali, ma penso solamente a lavorare sul campo ed alla circostanza che al momento ho un contratto ed è con la Juventus per i prossimi due anni. Il mio obiettivo è quello di fare sempre meglio e sperare di essere convocato per i prossimi mondiali di Russia 2018″.