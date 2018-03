Allenamento pomeridiano: senza sosta verso Napoli-SPAL

Il report della seduto pomeridiana di allenamento del Napoli in vista della partita contro la SPAL.

Dopo la gara in Europa League con il Lipsia, il Napoli ha ripreso subito gli allenamenti con una seduta pomeridiana. Gli azzurri preparano il match contro la Spal per la 25esima giornata di Serie A, in programma domenica al San Paolo (ore 15). Non c’è sosta per il gruppo che è atteso già dopodomani nello stadio casalingo per riprendere la corsa in campionato.

Come si apprende dal sito della SSC Napoli, la squadra oggi ha svolto una prima parte di attivazione a secco con ostacoli bassi. Di seguito lavoro tecnico-tattico. Domani allenamento ancora di pomeriggio, e dovrebbe essere già l’ultimo prima della partita contro gli estensi.