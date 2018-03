Numeri & curiosità di Napoli – Spal

Domenica alle ore 15:00, in occasione della 25^ giornata di campionato, il Napoli ospiterà allo stadio San Paolo la Spal, la cui fondazione risale al 1907.

La formazione estense, i cui colori sociali sono il bianco e l’azzurro, vanta 22 presenze nel massimo campionato di calcio italiano ottenendo come miglior risultato il 5° posto nella stagione 1959/60.

La prima volta che il Napoli e la Spal si sono affrontate in serie A risale al 6 gennaio 1952 in occasione della 16^ giornata del torneo 1951/1952. La partita, giocata allo stadio Comunale di Ferrara, si concluse con la vittoria dei padroni di casa con il risultato di 2-1 (14° aut. Gramaglia [N], 62° Bulent [S], 80° Amadei [N]).

In totale sono 29 le partite in serie A tra il Napoli e la Spal. Il tabellino è favorevole ai partenopei con 15 vittorie contro le 9 della Spal, 5 sono invece le volte in cui le due squadre si sono divise la posta in palio. Nel corso di questi 29 match sono stati totalizzato 87 gol: 46 quelli messi a segno dal Napoli e 41 quelli realizzati dalla Spal.

Anche nei 14 incontri disputati sul campo del Napoli il tabellino è favorevole ai partenopei con 9 vittorie, 2 pareggi, 3 sconfitte, 20 gol fatti e 13 subiti.

La più recente affermazione del Napoli in casa contro la Spal risale al 18 febbraio 1968 in occasione della 20^ giornata del torneo 1967/68. Al triplice fischio l’incontro terminò con la vittoria dei partenopei con un autorete al minuto 76 siglato da Stanzial.

L’ultima vittoria della Spal in trasferta contro il Napoli risale invece al 12 marzo 1961 in occasione della 23^ giornata del campionato 1960/61. Al 90° l’incontrò terminò 2-0 a favore della squadra estense. Entrambe le reti furono realizzate nei secondi 45 minuti. La prima al 60° da Massei, la seconda 11 minuti dopo da Carpanesi.

L’ultima volta che le due squadre si sono invece divise la posta in palio sul campo del Napoli risale al 30 novembre 1958 in occasione della 10^ giornata del torneo 1958/59. In quella circostanza il match terminò a reti inviolate.

Dopo 24 giornate di campionato il Napoli guida la classifica con 63 punti (20 vittorie, 3 pareggi, 1 sconfitta, 54 gol realizzati e 15 subiti). La Spal, invece, con 17 punti (3 vittorie, 8 pareggi, 13 sconfitte, 23 gol realizzati e 46 subiti) occupa il terzultimo posto in graduatoria.

Nel match di domenica l’unico ex di turno sarà Grassi della Spal.

La partita sarà diretta dall’arbitro Claudio Gavillucci della sezione di Latina, assistito da Marrazzo e Bottegoni. Gli arbitri addetti al Var saranno mariani e Longo, mentre Abbattista sarà il quarto uomo.

Raffaele Campaniello – NapoliSoccer.NET