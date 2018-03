Giugliano-Real Forio: per i Tigrotti è arrivata l’ora di rialzarsi

Domani pomeriggio alle ore 15:00 allo stadio Vallefuoco di Mugnano va in scena Giugliano-Real Forio, partita che i Tigrotti devono assolutamente vincere

Giugliano-Real Forio è lo scontro diretto per evitare i play-out che domani alle 15:00 andrà in scena al Vallefuoco.

Partita valida per la 22° giornata del girone A di Eccellenza campana, che vede la compagine giuglianese avere la possibilità di allungare in classifica.

Ferma a 22 punti dopo le sconfitte contro Maddalonese (che ha indotto il tecnico Mandragora a rassegnare le dimissioni) e quella di domenica scorsa contro l’Afragolese guidata da Gargiulo, la compagine gialloblù è chiamata al riscatto.

Per fare bene il Giugliano deve ripartire di primi 30 minuti di Afragola, dove ha dominato mettendo in seria difficoltà la seconda in classifica.

Tre traverse, due occasioni limpidissime e un gol regolare annullato, sono stato il biglietto da visita della squadra di Mimì Gargiulo.

In una stagione sicuramente non fortunata sotto tutti i punti di vista, da quello arbitrale agli infortuni; da scelte sbagliate a rosa stravolta, tutto si può dire tranne che la società non abbia fatto il possibile per dare una svolta.

Adesso non si può però pensare e piangere sul latte versato, c’è una vittoria da ottenere a tutti i costi domani, che come affermato dal tecnico giuglianese vale 6 punti.

Sicuramente ancora una volta i Tigrotti saranno supportati dal fantastico tifo dei propri ultras, che mai li hanno lasciati soli nonostante i tanti bocconi amari ingoiati durante l’annata.

Questa però si sapeva fin dall’inizio che sarebbe stata una stagione di transizione, ma già la società sta progettando al meglio il prossimo campionato, quello che dovrà essere della rivincita.

Testa però in questo momento solo al Real Forio, che con 15 punti è penultimo in classifica e che all’andata inchiodò il Giugliano sullo 0-0 andando anche vicino al successo.

Alla squadra isolana domani mancheranno due pedine per squalifica, il classe 2000 Giovanni Filosa e l’attaccante Francesco Chiaiese espulsi nella gara interna persa per 1-4 con il San Giorgio.

Il Real Forio è reduce da 5 sconfitte consecutive e quindi avrà voglia di rivalsa, ma la fame dei Tigrotti dovrà essere quelle di belve a digiuno da mesi pronti a sbranare l’avversario.

Anche il Giugliano avrà due assenze per squalifica, quelle di capitan Castaldo e di Castaldi che dovrà scontare la seconda giornata rifilata dopo la Maddalonese, in più Gargiulo non sa ancora se potrà avere a disposizione Tarallo, Pizza e Palma.

Non esistono alibi, non esistono contrattempi, esiste solo un obiettivo per i Tigrotti: La Vittoria! #VamosTigrotti

Patrizio Annunziata