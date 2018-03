Sarri come Mazzarri… e Lipsia come Viktoria Plzen

Al netto della pesante sconfitta casalinga, che aiuterà i prezzolati detrattori ad offuscare per qualche giorno l’immagine consolidata di un Napoli accreditato di un gioco spumeggiante, rimarrà il realismo col quale Sarri e la squadra compiono la scelta netta di puntare con decisione al titolo nazionale. Idea nata in estate e che ha condizionato anche il cammino azzurro ai gironi della Champions.

Anche il Napoli di Mazzarri in passato fece una scelta del genere, puntando al campionato anziché onorare l’Europa League, con l’obiettivo, allora, della qualificazione in Champions. Motivo di orgoglio per la piazza, personale per il tecnico, unito agli intenti di un gruppo che sarebbe stato gratificato dalla conquista del palcoscenico europeo più prestigioso. Fu proprio cinque anni fa, era il San Valentino del 2013, che il Napoli prese tre gol in casa col Viktoria Plzen. Ebbene. quel Napoli poi centrò l’obiettivo piazzandosi al secondo posto ad undici lunghezze dalla Juve con Cavani capocannoniere con 29 reti realizzate in campionato.

