“Il Napoli nel Mito” visitata da Krol ed elogiata dal ministro Franceschini. Formisano: “La porteremo anche altrove”

“Il Napoli nel Mito” continua a raccogliere consensi, anche dal ministro dei Beni Culturali Franceschini. Formisano annuncia la volontà di portarla anche altrove.

Continua a riscuotere successi la mostra “Il Napoli nel mito”, il museo itinerante della SSC Napoli ospitato negli spazi del Museo Archeologico Nazionale, che si avvia verso la sua conclusione nelle prossime settimane. Dopo l’iniziativa di San Valentino, che ha dato la possibilità alle coppie di entrare acquistando un solo ingresso, oggi il Museo e la mostra ricevono le visite dell’ex calciatore olandese Ruud Krol, mentre il ministro dei beni culturali Franceschini ne elogia la coerenza culturale in onda su La7

Il responsabile delle operazioni del Napoli, Alessandro Formisano, ha rilasciato un’intervista a Radio Kiss Kiss Napoli sull’iniziativa. Di seguito le parole dei due personaggi raccolte e sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

Alessandro Formisano a Radio Kiss Kiss Napoli: “Onore al Napoli che è un grande motore ed acceleratore di visibilità. Abbiamo cercato un posto dove fare una mostra temporanea, non smetterò mai di ringraziare il Direttore del Mann, lungimirante. Dentro c’è il Gotha del giornalismo e la cultura napoletana affinché questa mostra avesse valore scientifico. Il profano che noi apparentemente rappresentiamo è stato rispettoso del sacro che ci ha ospitato, portando valore reciproco. Tra poco meno di un’ora ospiteremo Krol che ha espressamente richiesto di visitare la mostra. Inviteremo anche gli ex presidenti. I tifosi del Napoli sono ovunque, l’obiettivo è quello di portare la mostra anche fuori da Napoli. Abbiamo organizzato anche una visita teatralizzata, abbiamo capito che si può lavorare anche sulla dimensione dell’emozione e non solo del cimelio. Il Napoli ha fatto uno sforzo per andare nella dimensione della cultura. C’erano altri posti ma abbiamo scelto il cuore della città, un posto meraviglioso”.

Dario Franceschini, Ministro della Cultura, ai microfoni di La7: “Il Napoli nel Mito è una mostra che sta avendo un grande successo, i musei non sono luoghi morti ma vivi! Se mostre del genere servono per porsi nel contesto culturale di una città con criteri scientifici, non vedo perché no!”.