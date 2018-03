Semplici: “Napoli ancora più concreto, pronto per il salto di qualità”

Le parole del tecnico della SPAL Semplici nell’intervista a Il Mattino prima della sfida al Napoli.

Maurizio Semplici, allenatore della SPAL, ha rilasciato una lunga intervista pubblicata dall’edizione odierna de Il Mattino. Il tecnico della squadra estense ha parlato delle difficoltà della prossima partita e della sfida scudetto degli azzurri con la Juventus. Queste le sue parole sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“All’andata facemmo una grande partita e anche questa volta faremo il possibile per essere al meglio anche se conosciamo bene le difficoltà e le qualità del Napoli. Vivo questa settimana con grande serenità e fiducia nei miei ragazzi. Veniamo da una sconfitta con il Milan e abbiamo un calendario difficilissimo ma so anche che prima o poi toccherà a tutte le dirette concorrenti.

Del Napoli mi piace l’identità che Sarri è riuscito a dare alla squadra in questi anni. E poi hanno migliorato anche l’aspetto della concretezza. Hanno trovato continuità di risultati anche contro le piccole. Difficile fare solo un nome tra i tanti calciatori del Napoli, ma è sotto gli occhi di tutti che l’esplosione di Mertens sia stata un’invenzione geniale di Maurizio.

Io e Sarri ci conosciamo da tempo perché siamo praticamente della stessa città. Essere accomunato a questo grande allenatore mi fa molto piacere e lo vedo come un punto importante della mia crescita professionale. Il percorso che abbiamo fatto è analogo. Se sono in serie A è perché ho vinto tutti i campionati, dall’Eccellenza in su, e nessuno mi ha regalato nulla. Vorrei realizzare qualcosa di importante, come Sarri.

Noi e il Napoli abbiamo le stesse percentuali di difficoltà di raggiungere i rispettivi obiettivi: il Napoli deve battere la Juventus, che è una squadra di tradizione e grande esperienza, e noi dobbiamo vincere il nostro campionato arrivando prima di altre tre squadre. Credo che la Juventus sia sempre la squadra da battere perché ha esperienza e qualità dei singoli, ed è la più forte in assoluto, ma dopo un percorso di crescita il Napoli mi sembra pronto per il salto di qualità e lo sta dimostrando. E quando lotti per certi obiettivi credo sia giusto giocare allo stesso orario”.