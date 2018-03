Hamsik: “Chiediamo scusa ai tifosi. Riconcentriamoci sulla Serie A”

Il commento di Marek Hamsik alla sconfitta di ieri contro il Lipsia.

Hamsik ha affidato al suo sito ufficiale il commento della partita di ieri sera contro il Lipsia, dopo l’ Il capitano del Napoliha affidato al suo sito ufficiale il commento della partita di ieri sera contro il Lipsia, dopo l’ intervista concessa a caldo nel dopogara. Anche lo slovacco, pur scusandosi per la pessima prestazione con i tifosi, riporta l’attenzione al campionato. Queste le sue parole sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“Chiediamo scusa a tutti i nostri tifosi, non siamo stati lo stesso Napoli che guida il campionato. Non possiamo permetterci queste prestazioni, non possiamo presentarci così in Europa. La stessa competitività che abbiamo in campionato, dobbiamo trasferirla in Europa. Peccato aver subito il terzo gol alla fine, ora a Lipsia sarà difficile. Per il momento riconcentriamoci sulla Serie A e sulla SPAL. Dobbiamo tornare a fare il nostro gioco, a correre come stiamo facendo in campionato”.