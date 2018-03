Per il Napoli Primavera, contro la Lazio, sara una importante sfida salvezza.

Nonostante la Lazio sia una squadra-modello per il calcio italiano nei settori giovanili, in virtù del fatto che negli anni ha sfornato tantissimi talenti, in questa stagione la squadra di mister Bonatti è fanalino di coda e rischia la retrocessione nel Campionato Primavera 2. I capitolini, domani contro il Napoli, cercano una vittoria per provare a sistemare la propria situazione di classifica, mentre dal canto suo il Napoli cerca una vittoria proprio per aumentare il margine di distanza dalla zona play-out.

Nell’ultimo turno la Lazio ha perso in casa contro la Fiorentina per 1-2, i biancocelesti non vincono dall’undicesima giornata di campionato (otto turni) e sono in serie negativa da quattro partite. L’ultimo risultato utile risale alla quattordicesima giornata, quando la squadra pareggiò per 2-2 il derby capitolino contro la Roma. Nell’ultima gara in trasferta i ragazzi di Bonatti hanno perso per 2-1 contro il Genoa, mentre l’ultima vittoria esterna risale allo scorso 2 dicembre, quando si imposero per 1-0 in casa del Sassuolo.

Come detto la Lazio è ultima in classifica con 19 punti, frutto di 3 vittorie, 5 pari e 11 sconfitte. L’andamento in trasferta è molto negativo: infatti in 9 gare hanno ottenuto 2 vittorie, 1 pari e 6 sconfitte. Curiosamente la Lazio ha ottenuto l’unica vittoria in casa proprio nella gara disputata contro il Napoli e vinta per 5-0. Quella sconfitta a Formello sancì l’esonero di Mister Saurini.

La Lazio dovrebbe schierarsi con il 3-5-2 e l’undici iniziale dovrebbe essere composto da Marco Alia in porta, difesa a tre con Denis Petro, Nikolaos Baxevanos e Sergio Kalaj. A centrocampo sugli esterni agiranno Giorgio Spizzichino a destra e Luca Falbo a sinistra, in mezzo si muoveranno invece Madiu Bari, Duje Javorcic e capitan Alessio Miceli. In attacco giocheranno Pedro Neto e Dejan Sarac.

Per quanto riguarda il Napoli, Beoni cercherà di schierare la miglior formazione possibile ma dovrà rinunciare allo squalificato Delly, che ha altre due giornate di squalifica da scontare, e agli infortunati Acunzo, Russo ed Esposito. Il mister spera di recuperare Leandrinho e in quel caso potrebbe fare a meno di uno tra D’Ignazio, Senese e Scarf. Il terzetto appena citato potrebbe rientrare nell’orbita della prima squadra e uno dei giocatori potrebbe essere convocato da Sarri contro la SPAL per sopperire all’emergenza difensiva.

Beoni si trova con una squadra da ridisegnare e con la solita gestione dei fuori quota. Se Leandrinho recupera, e non dovesse essere convocato in prima squadra, avrebbe il posto assicurato come come Otranto, che è l’unico calciatore di dare qualità alla squadra. A questo punto Schiavi e D’Ignazio si contenderebbero l’ultimo posto utile. Beoni deve reinventare la difesa, il duo centrale titolare (Esposito-Delly) sarà assente e vedremo come il tecnico azzurro proverà a rimpiazzarlo.

In porta ci sarà Schaeper, la difesa a 4 dovrebbe essere composta da Zanoli a destra, al centro si potrebbe optare per un duo Schiavi-Senese, mentre a sinistra ci dovrebbe essere Scarf. A centrocampo il capitano Otranto insieme a Basit. Infine in attacco il trio Zerbin (a sinistra), Gaetano (al centro) e Mezzoni (a destra) si muoverà alle spalle dell’unica punta Palmieri.