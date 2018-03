Le parole di Tonelli a Radio Kiss Kiss Italia al termine di Napoli-Lipsia 1-3.

Lorenzo Tonelli è stato intervistato su Radio Kiss Kiss Italia al termine della deludente sconfitta interna del Napoli nella partita d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League contro il Lipsia. Queste le sue parole raccolte e sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“Non abbiamo fatto le cose che sappiamo, siamo stati bravi ad andare in vantaggio ma anche nei primi 60 minuti non abbiamo fatto bene, non siamo riusciti a fare la partita né ad esprimere il nostro gioco. Sicuramente ci sono vari fattori, tra questi anche il fatto che per chi non gioca non è facile reggere i 90 minuti fisicamente e mentalmente, ma non dobbiamo cercare alibi e imparare dai nostri errori”.