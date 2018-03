Tutti i risultati dell’andata dei Sedicesimi di Finale di Europa League

Andata dei Sedicesimi di Finale di Europa League: tutti i risultati al termine del primo turno.

Il Napoli non è l’unica squadra ad essere pesantemente caduta in casa nell’andata dei Sedicesimi di Finale di Europa League, anche se è chiaramente quella più blasonata. Dopo questa serata di partita, bilancio negativo per le italiane: oltre agli azzurri escono sconfitte anche l’Atalanta (2-3 a Dortmund dopo essere andati sull’1-2) e la Lazio (1-0 per la Steaua a Bucarest). Solo il Milan, vincente per 3-0 contro il Ludogorets in Bulgaria, può essere quasi certo del passaggio.

Ottavi ipotecati anche per lo Sporting Lisbona (1-3 ad Astana), Lokomotiv Mosca (2-3 a Nizza), Olympique Marsiglia (3-0 interno al Braga), Arsenal (0-3 in Svezia contro l’Ostersund), Athletic Bilbao (1-3 a Mosca contro lo Spartak), ed Atletico Madrid (1-4 a Copenaghen). Molto equilibrate tutte le altre sfide: in basso il tabellone ufficiale pubblicato dal profilo Twitter della competizione.