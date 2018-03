Anche la SSC Napoli “ricorda” il campionato: “Domenica un altro capitolo dell’esaltante romanzo”

Nel commento della SSC Napoli si parla dell’esaltante cammino in campionato nonostante la brutta sconfitta di stasera contro il Lipsia.

Poco altro oltre la cronaca del match nel commento della sconfitta degli azzurri che stasera pubblica il sito della SSC Napoli: anche la società sembra, attraverso la propria voce ufficiale, voler riportare l’attenzione al campionato dopo la brutta figura degli azzurri contro il Lipsia. Di seguito le parole utilizzate sul portale societario per commentare la partita di stasera.

“Il Lipsia vince al San Paolo per 3-1 nell’andata dei sedicesimi di Europa League. La nota positiva per gli azzurri è il gol di Ounas, che battezza al San Paolo la sua prima rete ufficiale. Per un’ora abbondante il Napoli è in partita, passa per primo, resiste sul pari, combatte e contiene l’irruenza tedesca. Poi però il Lipsia nell’ultimo quarto d’ora fa la differenza con una doppietta di Timo Werner, talento teutonico e centravanti della Nazionale. Il ritorno sarà tra una settimana al Red Bull Arena. Ma prima c’è un altro capitolo dell’esaltante romanzo in campionato. Napoli-Spal, per una domenica pomeriggio nell’abbraccio azzurro del San Paolo”.