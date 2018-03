Sarri alla stampa: “Abbiamo avuto l’atteggiamento di chi va in campo per lavoro e non per divertire”

Il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, è intervenuto in conferenza stampa al termine di Napoli-Lipsia. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “Con partite di questo tipo avremo problemi anche in Italia. Abbiamo avuto l’atteggiamento di chi va in campo per lavoro e non per divertire. Mi aspetto una gara a Lipsia di grande cuore e determinazione ma un riscatto morale è obbligatorio.

La gara col Feyenoord la posso anche capire, ti arriva una notizia negativa e si spegne la lice ma stasera la capisco un pò meno. Anche nel primo tempo a livello di qualità abbiamo fatto poco, abbiamo concesso ripartenze ad una squadra con accelerazioni importanti. Questo vuol dire non giocare con una motivazione accettabile e ciò mi ha deluso moltissimo.

Questa squadra quest’anno si è focalizzata solo sul campionato ed ha considerato un fatto accessorio tutto il resto. Un salto di qualità però è obbligatorio. Quando arrivai a Napoli, Maggio mi disse che il Napoli era arrivato a 24 punti dalla prima. Il primo obiettivo era diventare competitivi in Italia e qui siamo diventati veramente competitivi. Poi se un gruppo smette di crescere diventa noioso e può iniziare la parabola discendente. Il nostro prossimo obiettivo deve essere quello di crescere in Europa. Percorso difficile ma da accettare. Che lo faccio io o un altro allenatore è una sfida da accettare altrimenti inizia il declino.

Mi aspetto una reazione subito forte da squadra vera. Una squadra che deve giocare con l’entusiasmo giusto come nel secondo tempo con la Lazio. Stasera ho visto una squadra triste. Il salto di mentalità va fatto, bisogna scaricare e ricaricare in 48 ore. Vuol dire che qualche limite da questo punto di vista lo abbiamo.

Milik? Callejon mi è sembrato uno dei migliori di stasera. Bisogna pensare a fare meglio con quelli che abbiamo e stasera si poteva fare”.