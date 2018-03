Sarri: “Ho visto una squadra che ha giocato senza fame. Sono molto deluso”

Il tecnico del Napoli, Maurizio Sarri, è intervenuto a Sky Sport al termine di Napoli-Lipsia. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “Non si può prendere un gol così al 93° come lo abbiamo preso noi. Partita deludente da parte nostra perchè ci mancava l’entusiasmo di chi gioca poco e le certezze di chi gioca sempre. Mi ha deluso molto la prova di stasera. La mentalità deve essere sempre quella giusta. Stasera ho visto una squadra che ha giocato per lavoro, senza fame, senza determinazione ed è un brutto segnale. La maglia del Napoli si deve onorare di più. Sono un pò deluso da quello che ho visto. Abbiamo fatto tutto quello che non dovevamo fare contro questo tipo di avversario. Questa squadra è ancora indietro come mentalità perchè mi conferma che quando non ci siamo con la testa diventiamo una squadra normale. Spero che questa brutta sconfitta non influisca anche sul campionato. Il Lipsia è secondo in Bundesliga, non si può sottovalutare nessuno. Col City abbiamo giocato bene ma poi abbiamo pagato in campionato. Non abbiamo ancora la mentalità di caricare energie nervose in una gara e scaricarle in quella successiva. L’obiettivo primario è chiaro sia il campionato, ma poi quando si va in Europa bisogna fare prestazioni di livello. Stasera ho avuto la conferma che dobbiamo fare passi in avanti a livello di mentalità”.