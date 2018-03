Napoli-RB Lipsia 1-3: l’Europa League era un obiettivo minore, ma il Napoli perde in malo modo

Arrivederci Europa, magari ci diamo appuntamento il prossimo anno in quella che conta di più.

Torna il turno di Coppa. Non è più Champions ma Europa League. Te ne accorgi da almeno tre fattori. Si gioca di giovedì, manca la solita cornice di pubblico e l’immancabile urlo Champions e, cosa più importante, in campo non c’è il solito Napoli. Inutile negare che per quanto importante possa essere, la seconda competizione europea non ha lo stesso appeal nella mente dei giocatori, rispetto ad altri traguardi stagionali. Ma il punteggio finale non giustifica questa scialba e sciagurata prestazione. Napoli-Lipsia 1-3.

Altra differenza che si lascia notare è l’11 schierato da Sarri. Un turn over massiccio che lascia spazio a Tonelli, Maggio, Diawara, Rog e Ounas, senza considerare Zielinski ormai considerato un titolare aggiunto. Attacco rivoluzionato che vede la mancanza di 2 interpreti su 3, viste le assenze di Mertens squalificato e Insigne in panchina.

Ne viene fuori un primo tempo non proprio entusiasmante, con un Lipsia che ha un maggior possesso palla e anche, di conseguenza, un approccio migliore alla gara. I tedeschi sono una squadra giovane, molto fisica e con qualche buona individualità. Nonostante tutto le occasioni non sono tantissime e gli azzurri, malgrado un assetto del tutto nuovo, tengono bene il campo. Rimproveri ed elogi per Ounas, reo, come sempre di districarsi meglio nella fase offensiva che in quella difensiva. Opaca, invece, nella prima frazione la prova di Rog ma soprattutto di Diawara, sempre svogliato e fuori dal gioco.

La ripresa si apre con l’unico sussulto azzurro. Apertura di Rog per Ounas, tiro secco dell’algerino e gol dell’1-0 al 52′. La prima gioia azzurra per Ounas. Ma è una gioia effimera, perché il Napoli proprio non vuole esserci in gara ed il gol del vantaggio finisce per esaltare il Lipsia che, al contrario degli azzurri, ci tiene eccome alla competizione europea. Passano solo 9 minuti ed arriva il pareggio, sull’ennesimo errore in impostazione di Diawara che spalanca il contropiede tedesco finalizzato da Werner. Anche chi subentra è complice del grigiore generale. Insigne, Mario Rui e Allan mostrano un impegno palesemente inferiore rispetto a Hysaj, Ounas (che forse non meritava la sostituzione) e Hamsik.

Certo, già alla vigilia si sapeva che il Napoli non vedeva con grandi motivazioni questa partita, ma affrontarla solo per onor di firma non è proprio edificante, a volte, è giusto salvare almeno la faccia. Il Lipsia infierisce su questo Napoli. Punisce questo atteggiamento quasi strafottente verso la coppa e anche verso se stessi. I calciatori tedeschi non ci tengono ad essere snobbati e danno una lezione agli azzurri. Due clamorose disattenzioni, le ennesime, aprono ai tedeschi i gol del 2-1 al 74′ di Bruma, che insacca a porta vuota dopo un fuorigioco sbagliato da Maggio, e poi del 3-1 in pieno recupero quando la squadra si fa trovare sbilanciata. L’Europa è andata, la brutta figura resta. Ora, spetta al miglior Napoli riscattarsi in campionato.