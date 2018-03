Zielinski: “Situazione complicata ma nulla è perso. Ripartire subito con la Spal”

Il centrocampista polacco del Napoli, Piotr Zielinski, è intervenuto a Sky Sport al termine di Napoli-Lipsia. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “Questo terzo gol non ci voleva, eravamo troppo scoperti in ripartenza. Situazione molto complicata ma nulla è ancora perso. Sarri ci aveva detto di giocare il nostro calcio e vincere la partita. Dobbiamo ripartire da domenica e battere la Spal in campionato. Ci sono tanti giocatori che hanno opportunità di giocare ma non essendo utilizzati spesso forse hanno un pò di difficoltà. Ma ora testa alla Spal e dobbiamo ripartire subito. Il Lipsia è un’ottima squadra, hanno qualità e nel nostro campionato sicuramente lotterebbero per lo scudetto. Tutti ci alleniamo bene per essere pronti, oggi non è andata bene ma dobbiamo fare di più e guardare avanti perchè siamo un’ottima squadra e c’è ancora la gara di ritorno”.