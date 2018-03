Hamsik: “Non ci possiamo permettere di fare brutte figure in Europa”

Il centrocampista slovacco del Napoli, Marek Hamsik, è intervenuto a Sky Sport al termine di Napoli-Lipsia. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.net: “Non ci possiamo permettere di fare brutte figure in Europa. Sicuramente il Lipsia ha messo più di noi in campo e ha meritato. Peccato per il terzo gol perchè fare 3 gol a Lipsia sarà difficilissimo. Sapevamo che non sarebbe stata facile, siamo andati anche in vantaggio e dovevamo gestire sicuramente meglio. In Europa prendere tanti gol in casa non va bene. Non è stato il solito Napoli. Noi abbiamo potenzialità per arrivare fino in fondo anche in questa competizione. Dobbiamo crescere, in Italia stiamo facendo cose incredibili e dobbiamo farlo anche in Europa. E’ diverso giocare davanti a 40.000 piuttosto che a 15.000, ma questo non ci doveva condizionare. Dispiace ma dovevamo fare molto meglio”.