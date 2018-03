Sarri aveva già fatto capire che l’Europa League era più un fastidio che un pregio per la sua squadra e la gara di stasera lo ha confermato, Napoli-Lipsia: 1-3

Napoli-Lipsia: 1-3 e se così doveva andare allora meglio far giocare la Primavera e risparmiare tutti i titolari. Sono giorni per non dire mesi, che Sarri ha fatto capire quanto fosse un fastidio questa competizione europea per la sua squadra. Nessuno dunque è rimasto sconvolto dal risultato dalla gara di questa sera, ma sicuramente amareggiato sì.

Una squadra come il Napoli, primo in classifica in Serie A, non può permettersi di mettere in scena spettacoli pietosi come quelli visti contro il Lipsia. Diventare grandi significa anche saper competere su più fronti altrimenti inutile prendere parte alle coppe.

Se meritatamente si è stati eliminati dalla Champions allora bisognava puntare con decisione all’Europa League. Invece si è deciso di mandare in campo una squadra svogliata, rimaneggiata e quasi infastidita da questo impegno. Va ricordato che domenica, con tutto il massimo rispetto parlando, arriva la Spal e non la Juve al San Paolo e di conseguenza si poteva, anzi si doveva, affrontare questa sfida con la miglior formazione possibile.

Va bene pensare al campionato, ma se questo obiettivo fallisse, visto che la Juve è distaccata solo di un punto, che stagione sarebbe? Quella di bella incompiuta?

Napoli società e squadra devono assolutamente crescere sotto molto punti di vista, perchè la città merita rispetto e non derisa in Europa.Spiace dirlo, ma Sarri dovrebbe chiedere pubblicamente scusa ai tifosi per quanto affermato nei giorni scorsi e per quello fatto vedere dalla squadra in campo. Non veniteci a parlare di rosa corta, di probabili infortuni e cose del genere se poi si fanno entrare tre titolari. Perché non inserirli dall’inizio e tirarli fuori a risultato acquisito?

Il San Paolo deve essere un fortino per tutti gli avversari, italiani ed europei, invece si è permesso ai tedeschi di passeggiare sul nostro prato.

No, così non va!