Napoli-RB Lipsia 1-3. Le pagelle di NapoliSoccer.NET: La Red Bull mette le ali… ma non al Napoli

Il Lipsia tarpa le ali al Napoli e mette in cassaforte il risultato per il passaggio del turno. Male le seconde linee ma non è che le “prime” abbiano fatto meglio, stasera. Squadra “svogliata” e a tratti irritante. Le ali, Zielinski e Rog non convincono. Meglio comunque il primo dei due.

Reina: 6 – Non ha grandi colpe. La sera in cui diventa il quarto giocatore nella storia per numero di gare europee, incassa tre goal, e nemmeno per suoi demeriti.

Maggio: 6 – Buona prestazione fino all’errore nella linea difensiva che spalanca le porte al Lipsia per il goal del 1-2.

Tonelli: 6 – Ha anche lui qualche responsabilità nell’azione del pareggio del Lipsia, nel recuperare si schiaccia troppo su Koulibaly lasciando Werner alle spalle. Per il resto la sua prestazione è sufficiente

Koulibaly: 5 – Nervoso e spesso quasi infastidito. Non la sua migliore prestazione. Si fa ammonire per un fallo inutile

Hysaj: 4,5 – A sinistra vale quanto una forchetta quando nel piatto c’è un consommé. Sbaglia molto e sembra prenda tutto con irritante superficialità. Dal 54′ Rui: 5,5 – Non che il suo contributo sia stato eclatante. Non riesce a fare argine nell’azione del pari tedesco.

Rog: 5 – Difficile accorgersi che fosse in campo stasera. Mai in partita e quando si sposta in avanti, per l’uscita di Ounas, sparisce definitivamente. Manca perfino la sua dote migliore, quella irruenza che a volte ne limita le giocate.Stasera finiamo per rimpiangere pure quella…

Diawara: 5 – Un suo clamoroso errore in uscita mette gli attaccanti del Lipsia in condizione di pareggiare il vantaggio faticosamente acquisito da Ounas

Hamsik: 6 – In un primo tempo in cui il Napoli non riesce a costruire una manovra fluida, rimane l’unico a cercare qualche idea e a gestire qualche trama di gioco. Dal 54′ Insigne: SV – Va vicino al goal ma è quasi per caso. 40 minuti in campo e non accorgersene…

Ounas: 6 – Evanescente fino al goal. Però il tiro in diagonale, a fil di palo è segno di buona tecnica e freddezza. Ti aspetteresti che, sulle ali dell’entusiasmo provi a infilarsi di nuovo, invece sparisce dal campo. Dal 61′ Allan: 5,5 – Con lui in campo aumenta il dinamismo ma anche la confusione.

Callejon: 5,5 – Manca un goal nei primi minuti. Poi viene risucchiato pure lui nel marasma e perde lucidità e concretezza.

Zielinski: 6 – Partita sufficiente la sua. Parte maluccio da esterno alto a sinistra, cresce quando torna nella sua posizione. Non una prestazione da scrivere negli annali ma almeno è concreto.

Domenico Infante – NapoliSoccer.NET