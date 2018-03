Ounas: “Felice per il mio primo gol nel Napoli. Spero di tornare a vincere domenica”

L’attaccante francese del Napoli, Adam Ounas, è intervenuto a Sky Sport al termine di Napoli-Lipsia, terminata con la vittoria dei tedeschi per 3-1. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “E’ mancata la finalizzazione, anche sui loro attacchi eravamo un pò in ritardo. Sapevamo che fisicamente era un pò dura la gara. La partita ormai è andata, dobbiamo pensare solo al campionato ora e alla gara di domenica. Per noi che giochiamo poco è dura mostrare di meritare qualche occasione e convincere il mister di poter giocare. Sono felice per il mio primo gol nel Napoli, poi purtroppo abbiamo perso e questo è più importante del mio gol. Spero di tornare a vincere domenica e forza Napoli sempre”.