Vicente a #30minuticonlevespe: “Abbiamo tutto per centrare i playoff. Sono molto amico di Mezavilla”

Bruno Vicente, centrocampista brasiliano della Juve Stabia acquistato dal sodalizio gialloblù nel mercato di gennaio, è intervenuto sulla pagina Facebook ufficiale della Juve Stabia per rispondere alle domande dei tifosi delle vespe per l’iniziativa #30minuticonlevespe. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “Sono sempre stato impiegato come centrocampista centrale davanti alla difesa. Vado bene a fare entrambi le fasi difensiva e di attacco. Sono molto contento di essere alla Juve Stabia. Ho avuto amici come Mezavilla che abita vicinissimo a me in Brasile che mi ha sempre parlato bene della piazza di Castellammare. Sono state tutte esperienze belle le mie nelle varie piazze. La prima a Treviso ma conservo un bel ricordo di tutte le pazze dove sono stato. Anche ad Agrigento sono stato benissimo e mia moglie è ancora lì a giocare nella locale squadra di pallavolo.

Ho trovato un gruppo di bravi ragazzi alla Juve Stabia che lavorano molto durante la settimana e mi hanno fatto già entrare bene nel gruppo. Abbiamo tutte le carte in regola per centrare i playoff ma dobbiamo pensare ad una gara alla volta.

A Fondi abbiamo approcciato male la gara all’inizio ma abbiamo la fortuna di avere una buona rosa e chi è entrato ha contribuito a far vincere la squadra. Le vittorie danno fiducia e morale e ci danno un buon punto di partenza da cui ricominciare a lavorare.

Noi dobbiamo stare tranquilli e prendere le cose buone che abbiamo fatto a Fondi e anche con la Paganese dove anche meritavamo di vincere. Dobbiamo stare sereni e lavorare bene come facciamo durante la settimana. La gara col Bisceglie è dura ma ce la metteremo tutta per conquistare i 3 punti in palio.

Ho avuto un’esperienza anche in Slovenia e anche in Bulgaria. In Italia c’è più tattica e disciplina. Mi sono trovato molto bene anche lì e io ritengo che il calcio sia uguale in ogni paese del mondo.

So che Mezavilla ha fatto cose straordinarie qui. Lui è una persona meravigliosa, abitiamo vicinissimi in Brasile e abbiamo scambiato due battute. Ci sentiamo e ci vediamo spesso. Io non voglio imitare Mezavilla, lui ha fatto grandissime cose in questa piazza, io spero di ritagliarmi un mio piccolo spazio. Speriamo di prendere una bella vittoria domenica e di continuare nella striscia positiva.

Ad Agrigento ho lasciato un pezzo di cuore. Una città dove ho tantissimi amici. Con Gabriel Strefezza, brasiliano come me, ho un ottimo rapporto. E’ un bravissimo ragazzo che mi sta aiutando molto ad ambientarmi anche se ho legato un pò con tutti.

La mia scelta è stata quella di venire qui perchè Castellammare è una piazza importantissima. Desideravo molto venire. Spero di dare il contributo e di contribuire alla crescita della Juve Stabia. So di essere arrivato in una squadra con tanti buoni giocatori con grandi qualità e spero di dare un grande contributo. A Castellammare mi trovo benissimo anche se non ho ancora visitato la città. La curva del “Menti” mi ha dato una bella impressione, molto calda nei confronti di noi giocatori. Giocare da avversario qui a Castellammare non è mai stato facile per me. Si sente il calore dei tifosi e spero che ci seguano sempre in maggior numero nelle gare casalinghe.

Vivo quasi a tempo pieno per il calcio; quando non mi alleno penso solo a riposarmi. Sono sempre a casa, non mi piace stare in giro. Ho avuto la fortuna di sposare una donna meravigliosa che la pensa come me e che ama stare in casa. I miei difetti sono tanti, per esempio non mi piace tanto parlare bene di me. Nella vita privata sono un pò geloso e abbastanza nervoso anche se non sembra. E sono molto disordinato. Il tempo libero lo trascorro con mia moglie e facciamo sempre delle cose molto semplici come una passeggiata in riva al mare che spesso facevo ad Agrigento. Mia moglie è una giocatrice professionista di pallavolo ed è rimasta ad Agrigento; il suo campionato termina a maggio. Il mio hobby preferito è la pesca, in estate trono sempre in Brasile a pescare e mi pace moltissimo per rilassarmi un pò. Mi piace molto mangiare la carne alla griglia. Mi piace più il dolce che il salato ma per mantenere la forma non posso esagerare. La pizza qui è strepitosa e ho avuto già modo di assaggiarla.

Il viaggio più bello che ho fatto è stato quello di venire in Italia per giocare a calcio. Adoro i tatuaggi soprattutto quelli religiosi in quanto sono molto cattolico. Prego sempre affinché nessuno dei miei compagni si faccia male in gara e anche nessuno della squadra avversaria ovviamente. Ho una sorella con cui mi sento spesso. Pesa la lontananza con i miei familiari ma credo che nella vita ognuno debba fare dei sacrifici e deve seguire la propria strada. Non ho ancora figli anche perchè mia moglie è una giocatrice di pallavolo e non può per ora. Il mio idolo calcistico è stato il brasiliano Ronaldo. La mia squadra del cuore è il Corinthians. Se non avessi fatto il calciatore non so cosa avrei fatto. Il mio sogno nel cassetto è quello di aiutare la mia famiglia; se i mie familiari stanno bene, non ho bisogno di niente altro. Quando smetterò di giocare al calcio mi piacerebbe aprire delle scuole calcio per togliere i ragazzi dalla strada in Brasile.

Non vedo un campionato scarso; il nostro campionato è molto livellato. Bisogna approcciare tutte le gare nel migliore dei modi e vedere di partita in partita cosa possiamo fare. la gara col Bisceglie la stiamo preparando come tutte le altre, cercando di capire i loro punti deboli e lavorando molto. Viola per me è un grande giocator e mi trovo benissimo con lui come con Mastalli. A centrocampo abbiamo veramente i calciatori e le carte in regola per fare bene. Poi sarà il mister a fare le sue scelte. Noi dobbiamo solo farci trovare pronti ogni volta”.