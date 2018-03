Maggio: “Il Napoli è cresciuto e migliorerà ancora: spero di restare a lungo”

Le parole di Christian Maggio a Dugout raccontano della crescita del Napoli e dei suoi ultimi anni di carriera.

Dopo le parole nella conferenza stampa di ieri, Christian Maggio ha risposto alle domande postegli per il canale ufficiale del Napoli sulla piattaforma Dugout. Queste le sue parole, principalmente sugli obiettivi societari del club azzurro e su quelli personali del giocatore, che è in scadenza di contratto.

“In questi anni il Napoli è cresciuto molto, ha fatto degli investimenti importanti, di qualità. La maggior parte dei giocatori giocano tutti in nazionale, la società ha un obiettivo importante che è proprio quello di far crescere sé stessa, la squadra, la città, nel miglior modo possibile. Si vede che in questi tre-quattro anni la squadra ha espresso un grande gioco e stiamo arrivando a degli obiettivi importanti, la società ha ben chiaro i propri obiettivi: migliorarsi ogni anni portando a casa risultati importanti.

La prospettiva è quella di arrivare a maggio con un obiettivo importante che sarebbe lo Scudetto. Da qui alla fine mancano ancora tante partite, ma noi cercheremo di dare il massimo fino alla fine per portare a casa un obiettivo per noi, i tifosi, la città che era impensabile in questi ultimi anni. Stando tranquilli e lavorando bene si può raggiungere l’obiettivo.

Spero di rimanere qui ancora tanto tempo, ho anche una certa età e sarà difficile, ma qui a Napoli sto bene, i tifosi sono bravissimi e molti vicini alla squadra. Non so ancora cosa farò da grande, il mio primo obiettivo è quello di giocare finché posso, poi vedremo. Sicuramente farò l’allenatore ma non ho ancora deciso quale sarà il mio futuro lavoro”.

Foto: SSC Napoli