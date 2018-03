Hamsik titolare contro il Lipsia? L’agente: “Sta bene, e quand’è così gioca”

Hamsik potrebbe tornare titolare nella partita di stasera contro il Lipsia. Il suo agente definisce superati i problemi alla schiena.

Marek Hamsik è forse uno dei dubbi di formazione più difficili da risolvere stasera per Maurizio Sarri: il capitano è reduce da un problema alla schiena che lo ha fatto uscire anzitempo contro la Lazio e che lo ha tenuto parzialmente fuori dal gruppo durante la settimana. Solo ieri lo slovacco si è allenato regolarmente coi compagni e c’è da tenere in considerazione anche la gara di domenica contro la SPAL.

Si profila, tenuto conto delle dichiarazioni del procuratore di Hamsik che vi proponiamo di seguito, una possibile staffetta tra il capitano e Lorenzo Insigne con Zielinski che potrebbe cominciare da attaccante esterno per poi passare al ruolo di interno di centrocampo o viceversa. Come annunciavamo Martin Petras, membro dell’entourage di Hamsik è stato intervistato oggi su Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” proprio per parlare delle condizioni del capitano azzurro in vista di stasera. Queste le sue parole sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“Come sta Hamsik? Sta bene, aveva un blocco che può capitare ed è stato un bene farlo uscire al termine del primo tempo contro la Lazio così da non forzare. Marek sta bene e quando sta bene, gioca. Credo che contro il Lipsia giocherà perché quando sta bene ha sempre giocato dal primo minuto.

Il Lipsia è una squadra molto giovane ed è sempre in movimento. Non è paragonabile al Napoli, ma è una squadra che corre sempre e dal punto di vista fisico sarà dura per gli azzurri. Se si va avanti in Europa League ben venga, ma se non dovesse andare bene, pazienza. Il sogno di Napoli e del Napoli è vincere lo scudetto e quest’anno la squadra è lì, c’è lo spirito giusto e sicuramente l’obiettivo primario è il campionato”.