Napoli-RB Lipsia: formazioni ufficiali e ultimissime. Insigne out, giocano Hamsik e Zielinski

Il Napoli contro il Lipsia di Hasenuttl nella gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League: le formazioni ufficiali e le ultimissime

Il Napoli contro il Lipsia del tecnico Hasenuttl nella gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League stasera al San Paolo alle 21:05 con una formazione rabberciata causa infortuni di vario tipo e con un mini turn-over in previsione del match di campionato contro la Spal di domenica prossima.

Nel Napoli molti dubbi di formazione: Reina più di Sepe tra i pali; Hysaj con più probabilità di giocare dal primo minuto rispetto a Mario Rui, con l’impiego di Maggio a destra. Infine Marek Hamsik completamente recuperato in ballottaggio con Lorenzo Insigne. Dovesse farcela Hamsik a scendere in campo, dopo il fastidioso mal di schiena accusato contro la Lazio, sarebbe Zielinski a salire nei tre di attacco a sinistra e Insigne a scivolare inizialmente in panchina. Altrimenti Insigne in campo dal primo minuto e Hamsik in panchina così come Albiol. Sicuri assenti per squalifica Mertens e Machach.

Il Lipsia di mister Ralf Hasenuttl fa poco turnover, almeno così sembrerebbe, e rinuncia rispetto alla sfida di Bundesliga di venerdì scorso contro l’Augsburg solo allo squalificato Ilsanker. Per il resto dovrebbe essere 4-3-3 affidato alla vena realizzativa di Werner.

La gara, che vedrà sugli spalti non più di diecimila spettatori, sarà diretta dal sig. Dias (Portogallo) che sarà coadiuvato dai guardalinee Tavares e Soares mentre gli arbitri d’area saranno Martins e Pinheiro e il quarto uomo il sig. Rodrigues.

Al San Paolo alle 21:05 stasera farà molto freddo sia per la scarsa presenza di pubblico che per il clima molto rigido dovuto alle temperature molto basse: la temperatura sarà di 6 gradi, percepita 5°, con cielo completamente sereno e vento che soffierà alla velocità di 7 km/h. Il tasso di umidità sarà del 53%.

Di seguito le formazioni ufficiali con cui Napoli e RB Lipsia scenderanno in campo alle 21:05:

NAPOLI (4-3-3) : Reina; Maggio, Tonelli, Koulibaly, Hysaj; Rog, Diawara, Hamsik; Ounas, Callejon, Zielinski.

Allenatore: sig. Maurizio Sarri

RB LIPSIA (4-3-3) : Gulácsi, Orban, Upamecano, Sabitzer, Keïta, Poulsen, Werner, Klostermann, Bruma, Laimer, Kampl

Allenatore: sig. Ralf Hasenuttl