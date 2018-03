Del Genio: “Date a Sarri il fatturato della Juve e vincerà la Champions”

Le parole di Paolo Del Genio sul rapporto tra fatturato e bel gioco di Napoli e Juventus.

Paolo Del Genio, giornalista, ha commentato oggi su Radio Kiss Kiss Napoli le notizie riguardanti la pubblicazione del bilancio del Napoli – e della Juventus – sopratutto in rapporto alle prestazioni delle due squadre e allo stop imposto ai bianconeri dal Tottenham in Champions League. Queste le sue parole sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“Per soldi e potere di cui è capace, la Juventus fa quello che è normale. Lo straordinario sarebbe vincere le Champions, il campionato è qualcosa di ordinario per loro. Se dai in mano a Sarri 500 milioni di fatturato per 5 anni, io dico che la Champions la vinciamo. Loro sono bravi, ma non bravissimi. In Europa la Juve non è mai dominante.

Quando hanno vinto in Europa Inter e Milan hanno imposto il loro gioco, la Juve anche quando ha eliminato il Barcellona l’ha fatto con quell’atteggiamento tattico difensivo che esaltano gli opinionisti italiani. Dicono che il possesso palla non fa vincere, ma il dominio tramite possesso ti fa vincere le Champions. Chi vince la Champions lo fa con i giocatori forti ma anche il 70% di possesso, quelle sparagnine possono vincere una volta e poi spariscono”.