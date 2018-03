Le designazioni della 25a giornata della Serie A 2017/18: Napoli-SPAL a Gavillucci, Orsato per il derby Torino-Juventus.

Sarà l’arbitro Gavillucci a dirigere Napoli-SPAL, partita degli azzurri della 25a giornata di Campionato di Serie A 2017/18. Il fischietto centrale al San Paolo sarà coadiuvato dagli assistenti signori Marrazzo e Bottegoni e dal quarto uomo Abbattista. Al VAR il signor Mariani assistito dall’AVAR Longo.

Designazione di primissimo livello per il derby Torino-Juventus, big match di giornata previsto alle 12:30 sarà Orsato l’arbitro centrale con Irrati al VAR. L’altra partita di cartello della settimana, Milan-Sampdoria, è stata affidata alla coppia formata da Doveri in campo e Mazzoleni al VAR. Di seguito il comunicato della CAN Serie A con le designazioni complete degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R. e degli A.V.A.R. che dirigeranno le gare valide per la sesta giornata di ritorno del Campionato di Serie A 2017/18 in programma nel prossimo fine settimana.

ATALANTA – FIORENTINA h.18.00

MARESCA

CARBONE – MONDIN

IV: GHERSINI

VAR: MASSA

AVAR: VALERIANI

BENEVENTO – CROTONE

ROCCHI

DI LIBERATORE – TONOLINI

IV: MARTINELLI

VAR: PASQUA

AVAR: GIALLATINI

BOLOGNA – SASSUOLO

TAGLIAVENTO

PRENNA – COLAROSSI

IV: PEZZUTO

VAR: GUIDA

AVAR: BARONI

CHIEVO – CAGLIARI Sabato 17/02 h.18.00

NASCA

COSTANZO – TOLFO

IV: ABISSO

VAR: VALERI

AVAR: MARINI

GENOA – INTER Sabato 17/02 h.20.45

FABBRI

ALASSIO – DE MEO

IV: DI PAOLO

VAR: GIACOMELLI

AVAR: TASSO

LAZIO – H. VERONA Lunedì 19/02 h.20.45

CALVARESE

DI IORIO – LA ROCCA

IV: PICCININI

VAR: MANGANIELLO

AVAR: PASSERI

MILAN – SAMPDORIA h.20.45

DOVERI

LO CICERO – VIVENZI

IV: LA PENNA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PAGANESSI

NAPOLI – SPAL

GAVILLUCCI

MARRAZZO – BOTTEGONI

IV: ABBATTISTA

VAR: MARIANI

AVAR: LONGO

TORINO – JUVENTUS h.12.30

ORSATO

DI FIORE – TEGONI

IV: BANTI

VAR: IRRATI

AVAR: VUOTO

UDINESE – ROMA Sabato 17/02 h. 15.00

DI BELLO

DI VUOLO – FIORITO

IV: PAIRETTO

VAR: DAMATO

AVAR: PERETTI