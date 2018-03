Fantacalcio: la top 11 di NapoliSoccer.NET della 25a giornata

Nella nostra top 11 del Fantacalcio, si evidenzia il turno favorevole per i calciatori di Napoli e Lazio. Derby di Torino potenzialmente povero di bonus.

Amici fantallenatori siamo giunti alla giornata numero 25. Non è semplice schierare le fantasquadre poiché c’è il rischio turnover per far riposare alcuni giocatori schierati nelle coppe europee. La squadra sulla quale puntare in questo turno è sicuramente il Napoli. La capolista è lanciatissima e la Spal non sembra essere un avversario in grado di contrastare i partenopei. La Lazio deve riscattare il k.o. del San Paolo e proverà a mandare in gol i propri attaccanti e centrocampisti. Tra Torino e Juventus si prevede una gara combattuta.

La redazione di NapoliSoccer.NET ha pensato per voi gli ipotetici 11 calciatori da schierare assolutamente, sulla base degli scontri che avverranno in questa giornata di campionato.

La top 11 di NapoliSoccer.NET

Reina: Il Napoli può terminare la partita con la porta inviolata.

Koulibaly: il gigante della difesa azzurra può rendersi pericoloso in zona gol oltre a garantire la consueta prestazione di livello.

De Vrij: ha messo a segno un altro gol nella sfida del San Paolo. Va confermato come sempre.

Letizia: il Benevento ha bisogno dei tre punti, il difensore dovrà spingere molto e rendersi pericoloso.

Hamsik: il capitano del Napoli vuol siglare un’altra rete per consentire agli azzurri di primeggiare in Serie A.

Felipe Andersson: dopo la lite con Inzaghi sembra essere tornato il sereno, potrebbe essere la partita giusta per riconciliarsi anche con i propri tifosi.

D’Alessandro: uno dei più positivi della stagione dei sanniti. I suoi tagli possono essere determinanti.

Under: è in un momento di forma straordinario. Può risultare decisivo anche ad Udine.

Mertens: lasciarlo fuori in questo momento della stagione è praticamente impossibile.

Insigne: Lorenzo, dopo tanta sfortuna nelle conclusioni, cerca il +3 per far contenti i suoi fantallenatori.

Immobile: la Lazio ha bisogno dei suoi gol per uscire da questo difficile momento della stagione.