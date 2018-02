Le parole di Ruud Krol sulle chances scudetto del Napoli e sull’importanza dell’opportunità di giocare in azzurro per Younes.

Ruud Krol, ex calciatore del Napoli e della Nazionale Olandese, ha rilasciato un’intervista pubblicata dall’edizione odierna de Il Mattino nella quale si confronta il gioco dell’undici di Sarri a quello dell’Olanda di Michels. Tra i vari temi affrontati, Krol ha sottolineato come Napoli sia un’occasione da non perdere per Younes. Queste le sue parole sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“Vedere il Napoli è uno spettacolo puro, il secondo tempo con la Lazio è tra i più belli mai visti giocare in Europa in questa stagione. Michels, il nostro grande generale, sarebbe un grande ammiratore di Sarri e delle sue idee di calcio. Michels pretendeva allenamenti intensi e non ci dava tregua. Con lui il martedì e il venerdì c’erano due sedute, di mattina e di pomeriggio. Senza sosta. Proprio come questo Napoli che si vede che ha la forza di chi lavora ogni giorno alla ricerca delle perfezione.

Il traguardo dello Scudetto è più vicino di quello che sembra. Io non riesco a non vedere una partita di questa squadra, ne sono stregato, ammirato. Il pallone è sempre in movimento e sempre in avanti. Con il Manchester City, gli azzurri sono i degni eredi del calcio-spettacolo dell’Ajax degli anni ’70. Deve però vincere, questo aspetto è quello che fa la differenza: perché giocar bene senza successi fa poi vivere di rimpianti. Il duello con la Juventus è emozionante. Nessuna delle due potrà vincerle tutte da qui alla fine e allora sarà importante mantenere la tranquillità. Ed arrivare pronti allo scontro diretto.

Mi piacciono tanti giocatori azzurri, anche se da difensore devo dire che sono ammirato dalla saggezza di uno come Koulibaly che in poco tempo è divenuto uno dei migliori in quel ruolo. Ho visto e letto quanto accaduto con Younes e non so cosa ci sia dietro. Dico solo che è follia avere la possibilità divenire a giocare a calcio in questa città e non farlo. Il calcio si respira in ogni angolo di Napoli. Qui ti fanno sentire un re, anche se sei solo un calciatore.

È Napoli il posto del mio cuore. Non riesco a mettere da parte questa città, l’amore che mi ha dato. Sognavo lo scudetto, sarebbe stato fantastico. Non so se senza terremoto sarebbe andata a finire allo stesso modo. Ma quello che questo posto mi ha dato, non l’ho ricevuto da nessun altro“.