Verdi torna sul rifiuto al Napoli: “Non ho avuto paura. I soldi non sono tutto”

L’attaccante del Bologna Simone Verdi torna sul mancato trasferimento al Napoli.

L’edizione odierna del Corriere della Sera pubblica un’intervista a Simone Verdi, attaccante del Bologna e principale obiettivo di mercato del Napoli nella scorsa sessione invernale. Come noto, il giocatore ha rifiutato il trasferimento in maglia azzurra spiegando le sue motivazioni in una conferenza stampa all’indomani dell’offerta di De Laurentiis. Queste le sue parole pubblicate dal quotidiano su quanto accaduto nella sintesi operata dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

Simone Verdi, i nomi di Riva, Virdis e Paolo Rossi le dicono qualcosa?

“Sì, che non sono stato l’unico stupido a dire no a una grande… Scherzi a parte, io non ho detto no al Napoli, ho detto sì al mio percorso al Bologna: non potevo andarmene a gennaio dopo tutta la fiducia che ha riposto in me quando venivo dalla retrocessione col Carpi“.

Ma il caso è montato comunque.

“Già. E molto più grande del dovuto. Ho dovuto sentire tante falsità, cose brutte persino sulla mia famiglia e sulla mia fidanzata, che avrebbero interferito nella scelta. Poi ho sbagliato anch’io… Avrei dovuto intervenire subito per spiegare e calmare le acque: invece la mia riservatezza, che ritengo un pregio, ha peggiorato la situazione“.

E com’era la situazione?

“L’offerta del Napoli poteva cambiare la mia carriera, lo so. Ma, dopo avere giocato già in sei squadre, a 25 anni qui ho trovato perla prima volta la mia casa calcistica. Sento di avere un progetto da condurre fino a giugno“.

Molti non le hanno creduto e hanno detto che dietro il no c’erano altri club, cioè i soliti: Inter, Milan, Juve…

“Mi viene da ridere. No, nessuno muoveva i fili. So ragionare da solo“.

De Laurentiis ha detto: “Verdi mi ha deluso”.

“Forse ho mandato un messaggio sbagliato. Ma sia chiaro: il problema non era Napoli, e non ho mai detto sì per poi cambiare idea“.

Sarri l’ha chiamata, vero?

“Sì. Una telefonata amichevole. Ha capito, con molta serenità e sensibilità“.

Tipica critica di quei giorni: “A 25 anni non si rinuncia al Napoli con un contratto triplicato”.

“Facile sentenziare da fuori… Ora è brutto dirlo, perché tante persone purtroppo non arrivano a fine mese, ma io posso già vivere bene così: il soldo per fortuna non è una priorità, posso decidere in base alla passione“.

E poi c’è chi ironizzava: “Ha avuto paura”.

“Non è così. L’ambizione di un atleta è sempre giocare con grandi campioni. Ma ripeto: qui sono a casa. In generale mi piace cambiare. Ma l’adattamento tecnico a un sistema già avviato non è sempre semplice“.