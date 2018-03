Monchi: “Il Napoli ci ha anticipato per Ounas: è un grande giocatore”

La rivelazione del direttore sportivo della Roma Monchi sull’anticipo del Napoli per Ounas.

Il Napoli ha anticipato la Roma per Adam Ounas: questa la rivelazione fatta da Monchi, direttore sportivo giallorosso, ieri sera su Sky Sport in un’intervista che il dirigente ha concesso all’emittente satellitare. Queste le sue parole sintetizzate dalla redazione di NapoliSoccer.NET per i propri lettori.

“La trattativa in estate per Ounas? Lo avevamo visionato, ma il Napoli ci ha anticipati. Per me è un grande giocatore, vedremo come andrà in futuro. Per me l’Europa League è una competizione molto importante e non credo che il Napoli la metterà in disparte, visto che dà anche la possibilità di giocare la Supercoppa Europea. L’anno scorso i giocatori del Manchester United hanno esultato come se fosse la finale di Champions”.