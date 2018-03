Mariani: “Ghoulam non ha affrettato il suo rientro. Non c’è alcun rischio per la sua carriera”

“Ghoulam non ha affrettato il suo rientro. I legamenti crociati non hanno nulla a che fare con la rotula”. Lo afferma il prof Mariani a Le Buteur

Il professor Mariani, chirurgo di Villa Stuart che ha operato Faouzi Ghoulam sia ad inizio novembre per la ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, sia la scorsa settimana per la frattura della rotula dello stesso ginocchio destro, ha rilasciato alcune dichiarazioni al giornale algerino Le Buteur. Ecco quanto raccolto e sintetizzato da Napolisoccer.Net: “Il secondo infortunio grave di Ghoulam al ginocchio destro, stavolta alla rotula, non è dipeso da un troppo accelerato rientro in campo. Si tratta di due infortuni completamente diversi. Al momento di sottoporsi al suo primo intervento al legamento crociato tre mesi e mezzo fa, Ghoulam non ha riportato lesioni alla rotula. È chiaro che abbia svolto un intenso lavoro fisico, e questo spiega il secondo infortunio.

I legamenti crociati non hanno nulla a che fare con la rotula, anche se si tratta dello stesso ginocchio. Ci sono alcuni giocatori che ho operato in passato per un infortunio al ginocchio simile e che hanno ripreso ad allenarsi in meno di tre mesi e non hanno subito un secondo infortunio. È un semplice incidente di cui ogni giocatore può essere vittima. Ghoulam non ha affrettato il suo rientro in campo, è il destino che lo ha voluto far infortunare di nuovo.

Non c’è alcun rischio per il resto della carriera. Doveva riprendere gli allenamenti dopo tre mesi. Ora dovrà aspettare un altro mese e mezzo. Una cosa è certa, vedremo di nuovo il Ghoulam che conosciamo sia a livello tecnico che fisico”.