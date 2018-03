Demme: “Ho tutte le videocassette del Napoli di Maradona. Il San Paolo non ci spaventa”

Diego Demme, centrocampista del Lipsia, che domani affronterà il Napoli nella gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League, è intervenuto alla Bild sulla importante gara di domani sera al San Paolo. Le sue dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net: “Ho ancora un pò di problemi al naso ma non voglio mancare assolutamente alla gara di domani sera al San Paolo. Mio padre è napoletano e tifoso del Napoli, avevo le videocassette con le partite del Napoli di Maradona, le ho viste quasi tutte. E ancora oggi nel fine settimana la televisione mostra sempre le loro partite in Serie A: quest’anno il campionato è eccitante con un duello avvincente con la Juventus. Non credo che il Napoli sia imbattibile, perchè nelle gare ad eliminazione diretta può succedere ogni cosa. L’attacco Callejon-Mertens-Insigne è eccezionale. Un grande tiki-taka con passaggi sempre di prima. E dietro ci sono Koulibaly ed Albiol che chiudono gli spazi. Ma è giocando queste partite che si diventa calciatore, vogliamo anche divertirci e naturalmente vincere.

Con la mia fidanzata Alina siamo stati a Napoli due volte a Capodanno a Napoli, di recente un amico di papà ci è venuto a prendere all’aeroporto e poi ha fondato il fan club personale. Ci saranno anche giovedì, sarà bello per me. Il San Paolo non ci spaventa. Siamo preparati a tutto, l’esperienza avuta con il Besiktas in Champions League ci ha insegnato molto. Similitudini con Maradona? Nessuna, soltanto la conformazione fisica. Sono un mix tra Pirlo e Gattuso: sono due miei idoli, per questo vedevo un sacco di partite del Milan”.