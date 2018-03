Hasenuttl: “Sfidiamo un Napoli forte che gioca ad alto ritmo come noi. Vogliamo vincere l’Europa League”

Ralph Hasenuttl, tecnico del Lipsia, e l’attaccante Yussuf Poulsen, sono intervenuti in conferenza stampa al San Paolo alla vigilia di Napoli-Lipsia

Ralph Hasenuttl, tecnico del Lipsia, e Yussuf Poulsen, attaccante della squadra tedesca, che domani affronterà il Napoli alle 20:45 al San Paolo per la gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League, sono intervenuti in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Lipsia. Le loro dichiarazioni sono state raccolte e sintetizzate da Napolisoccer.Net. A parlare è stato prima il tecnico Hasenuttl: “Il Napoli è una grande squadra, ma ci siamo preparati bene per questa importantissima sfida. Mi aspetto un match difficile e intenso. Tra gli azzurri ci sono calciatori molto forti, che Mertens non giochi è sicuramente meglio per noi. Insigne è un altro giocatore con grande qualità, Sarri è riuscito a farli esprimere al meglio, ma anche la difesa lavora benissimo e Koulibaly è fortissimo. Credo che domani si giocherà una bella partita. Il Napoli gioca bene, di pressing, ha molta qualità. La considero un’ottima squadra, in questo vedo delle analogie, nella rapidità e nella tecnica di base con noi.

Domani credo sarà una grande partita. La nostra società è molto giovane e non ha molta esperienza a livello internazionale, daremo il nostro meglio domani sera. Lo stadio vuoto per noi non fa differenza, l’importante è dare il meglio in campo ed andare avanti nella competizione. Oggi abbiamo avuto la possibilità di guardare la condizione dello stadio, non è nuovissimo e non è in ottime condizioni. Ma per noi non cambia niente, l’importante è dare il meglio ed andare avanti e accedere agli ottavi di finale di questa competizione europea che noi vogliamo cercare di vincere.

Tutti sappiamo che Maradona è un pezzo di storia di questa città, ma non è la nostra prima motivazione, il nostro stimolo maggiore sarà quella di giocare contro la capolista della Serie A. Sono usciti in modo molto simile a noi dalla Champions, noi vogliamo dare il massimo e andare avanti.

Sfideremo una squadra forte, che gioca bene e che, come noi, predilige giocare ad altissimo ritmo: un pò ci somigliamo e il Napoli è una squadra da Champions, non da Europa League. Sarà una bella partita.

Diego Demme dipenderà dal modulo se giocherà o meno. Il lato positivo della mia squadra è che, così come per il Napoli, i giocatori hanno la capacità di adeguarsi sempre ai cambiamenti di posizione. Dipende anche da quanto aggressiva sarà la mia squadra e da che tipo di partita andremo a fare.

Sulla presenza di Forsberg ancora non siamo sicuri, vedremo al momento, potrebbe anche giocare solo 20 minuti, vedremo domani. Insigne, Mertens e Koulibaly sono i giocatori che toglierei al Napoli.

Le due squadre hanno molto rispetto una dell’altra. Aver giocato in Champions League contro squadre forti, ci da molta più fiducia ma non fa molta differenza. Non ci precludiamo nessun obiettivo. Vincere l’Europa League è un nostro obiettivo.

Speriamo innanzitutto di vincere, non cambierò il nostro modulo. Ho visto la gara del Napoli contro la Juve persa per 1-0 ma non cambia la mia considerazione del Napoli. Siamo molto più simili al Napoli che alla Juve per il nostro modo di giocare”.

Subito dopo il tecnico Hasenuttl, è stato l’attaccante Poulsen a prendere la parola nella sala stampa del San Paolo: “Se mi piacerebbe giocare nel Napoli? E’ una grande squadra. Al momento non ci penso, nella mia testa c’è solo la partita di domani. Noi avvantaggiati? Lo vedremo domani, sarà una sfida molto interessante. Come affronteremo il Napoli? Con la condizione di sempre, dando il massimo. Sarà una partirà intensa, cercherò di dare del mio meglio contro una difesa molto forte come quella del Napoli.

Paura del San Paolo? Paura non direi, è uno stadio di tradizione e questo ci spinge a fare meglio, ma paura no. Anzi può essere un ulteriore motivazione per noi del Lipsia“.