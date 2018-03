Numeri & curiosità di Napoli – Lipsia

Domani, alle ore 21:05, in occasione della partita di andata dei sedicesimi di finale di Europa League, il Napoli ospiterà allo stadio San Paolo il RB Lipsia.

Il Lipsia, i cui colori sociali sono bianco e rosso, è una giovane società calcistica tedesca costituita nel 2009.

Il match con il Napoli rappresenta il debutto in assoluto del Lipsia in Europa League.

Quello tra i partenopei e i tedeschi è l’unico sedicesimo di finale di Europa League che vedrà opposte due squadre che in autunno hanno partecipato alla fase a gironi della Champions League, entrambe le squadre, infatti, provengono dalla fase a gironi della Champions League.

Quello di domani sera non solo sarà il primo match in assoluto tra il Napoli e il Lipsia, ma anche la prima partita della squadra tedesca con un club italiano.

Sono 18, invece, i match disputati tra i partenopei e le squadre tedesche. Il tabellino è sfavorevole al Napoli con 8 sconfitte, 5 vittorie, 5 pareggi, 28 gol fatti e 32 subiti.

Serata particolare quella di giovedì sera per l’estremo difensore azzurro Pepe Reina. Il portiere del Napoli si ritroverà di fronte il portiere del Lipsia, Péter Gulàcsi, compagno di squadra al Liverpool quando Reina era il titolare.

Per i partenopei quella con il Lipsia sarà la 156^ partita in una competizione europea il cui debutto avvenne nel 1962 con la partecipazione alla Coppa delle Coppe. Nelle precedenti 155 gare il Napoli è stato impegnato 36 volte in Coppa dei Campioni/Champions League, 100 volte in Coppa Uefa/Europa League, 17 volte in Coppa delle Coppe e 2 volte in Coppa Intertoto, ottenendo 69 vittorie, 41 pareggi e 45 sconfitte.

Arbitro dell’incontro sarà il portoghese Artur Dias, coadiuvato dagli assistenti Rui Tavares e Paulo Soares . Gli arbitri di porta saranno Tiago Martins e João Pinheiro , mentre Bruno Rodrigues sarà il quarto uomo.

Raffaele Campaniello – NapoliSoccer.Net