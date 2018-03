Venerato: “Benzema è il sogno di De Laurentiis”

A Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Ciro Venerato. Questo quanto raccolto da NapoliSoccer.NET: “Il Napoli non vuole essere umiliato dal Lipsia che ha come obiettivo vincere l’Europa League. Oggettivamente vista una rosa di 15 calciatori, centellinare le forze per il campionato è la priorità.

Mercato? Il Napoli sta cercando un profilo in difesa per cui non ha chiuso le porte. C’è tempo fino a fine marzo e anche se mi sembra difficile che il Napoli trovi il calciatore ideale, continuano i sondaggi.

Milic è sano, ma c’è un problema tecnico perché non convince. E’ vero che Benzema è il sogno di De Laurentiis e chi afferma il contrario non conosce i fatti. Con lui si potrebbe fare ciò che si è fatto con Higuain. Senza Sarri segnerebbe 20 gol, con Sarri invece, in Italia, ne segnerebbe 30”.