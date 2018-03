Cucci: “Questo Napoli può battere la Juventus a Torino”

A Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Italo Cucci. Questo quanto raccolto da NapoliSoccer.NET: “Si capisce che dell’Europa League non ve ne frega niente, ma se non partecipi a certe competizioni, non diventerai mai grande e invece si cresce anche così. La Juve ieri ha perso tecnicamente la seconda parte della gara facendo cose incredibilmente stupide e tirare fuori un risultato positivo a Londra sarà durissimo. Mi auguro che Dybala sia davvero infortunato perché se è andato in panchina per punizioni varie, è stato un suicidio.

Questo Napoli, diventato più scaltro e attento, può battere la Juventus a Torino. La squadra azzurra deve entrare in campo con una grande convinzione, deve averla sin dal primo minuto. La grande squadra però, può permettersi il lusso anche di avere una partenza con handicap”.