Parisi: “In Europa League opportunità di farsi notare per chi gioca meno”

A Radio Crc nella trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto il procuratore Fabio Parisi. Questo quanto raccolto da NapoliSoccer.NET: “Non so se la Juventus sia in calo oppure contro il Tottenham è stato solo un episodio. Va detto che le partite di Champions sono diverse dal campionato e la Juve non è partita male, anzi, ma poi si è un po’ persa. Vedremo cosa accadrà nelle prossime partite, ma la Juve ha un organico tecnico e tattico tale da affrontare ogni problema. Toccherà ad Allegri gestire al meglio le prossime partite, ma parliamo di uno che sa benissimo come deve fare l’allenatore della Juventus.

Non credo affatto che Sarri snobbi l’Europa League, ma contro il Lipsia sarà interessante capire che turn over farà. Questa partita permetterà all’allenatore di fare valutazioni interessanti e chi giocherà dovrà avere uno stimolo in più e dovrà dimostrare che può essere impiegato anche in campionato. Chi gioca deve pensare che l’Europa League non è un contentino, ma un’opportunità”.